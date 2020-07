SERIAL Averile primarilor din Romania. Mihai Chirica - Terenuri, apartamente si o vila pe numele fiului de un an, cumparata "cu bani de la bunica"

Mihai Chirica, primarul din Iasi, a fost in ultimii ani in centrul unor actiuni care l-au adus in centrul atentiei opiniei publice.Chirica (48 de ani) si-a inceput mandatul la Primaria Iasi in iunie 2016. A ajuns pe scaunul de primar din pozitia de membru al PSD , dar a fost exclus ulterior din fostul partid de guvernamant pentru declaratii critice la adresa unor lideri precum Florin Iordache , in contextul tentativei de adoptare a OUG 13. Chirica si-a castigat notorietate nationala pentru atitudinea "revolutionara".A ramas independent pana in martie 2020, cand a semnat adeziunea in PNL . Gestul a starnit revolta unor liberali din Iasi, care au parasit formatiunea politica in semn de protest fata de adoptarea celui pe care l-au numit un "traseist politic".Chirica a anuntat, in plus, ca-si depune candidatura pentru un nou mandat la Primaria Iasi din partea PNL.Mihai Chirica se afla deja la al 18-lea an de munca in Primaria Iasi. A ajuns in institutia publica in 2002, fiind angajat de fostul primar Constantin Simirad in postul de director tehnic, functie pe care a ocupat-o pana in 2012.In 2012 a intrat oficial in PSD, cu sprijinul fostului primar Gheorghe Nichita , care l-a promovat ca viceprimar. In 2016 a ajuns primar, ulterior arestarii lui Nichita pentru fapte de coruptie Declaratiile de avere depuse de Chirica de cand a ajuns in fruntea administratiei publice din Iasi contin si o informatie exotica chiar si pentru spectrul politic romanesc.In 2017, Chirica a declarat terenuri, un apartament, dar si datorii la banca. Primarul a mai raportat un teren intravilan de 305 mp, cumparat in anul 2004, un teren extravilan de 1.400 mp, cumparat in anul 2004, si un alt teren extravilan, de 4.200 mp, cumparat in 2008.Mai detine si un apartament de 70 de mp, cumparat in 2011. In aceeasi declaratie mai apar si 57.000 de euro, sub forma de cadou de nunta, dupa proaspata casatorie cu a doua lui sotie, Cristina Elena Chirica.Veniturile sale anuale erau reprezentate in 2017 de suma de 84.611 lei, indemnizatia de la primarie, si 5.000 de euro proveniti din inchirierea apartamentului.La capitolul datorii, Chirica avea in 2017 un imprumut de 20.000 de euro, obtinut in 2015 de la Banca Raiffeisen , si un credit de la o persoana fizica, Laurentiu Badarau, de 112.500 de lei, suma solicitata in anul 2014. Ambele datorii apar si in momentul actual in declaratiile de avere ale primarului municipiului Iasi, anul scadent fiind 2021.Din declaratia de avere depusa de Chirica anul urmator, in 2018, dispare terenul intravilan, de 305 mp, fara ca acesta sa apara in rubrica cu bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni. Tot in 2018 apare si un apartament pe numele sotiei, de 72 mp, achizitionat prin cumparare, la care Chirica nu are cota parte.2018 a fost si anul in care Chirica si-a botezat fiul, iar familia a primit 125.000 de euro in urma evenimentului, incluzand si cadourile primite de la rudele de gradul I si II.Anul 2019 a fost extrem de spornic din punct de vedere imobiliar pentru fiul in varsta de numai un an al lui Mihai Chirica. Copilul apare in declaratia de avere a tatalui cu un teren intravilan de 836 de metri patrati in centrul orasului Iasi. In plus, baiatul a mai achizitionat, declara tatal edil, si o casa noua in Iasi, cu o suprafata locuibila de 126 de metri patrati.In acelasi an au existat modificari si in privinta veniturilor sotilor Chirica. Primarul a declarat un venit salarial anual total de 163.000 de lei, iar sotia a raportat un venit de 48.000 de lei anual, provenind din indemnizatie de la CNAS.Pe fondul achizitiei controversate trecute pe numele copilului, au aparut in presa mai multe articole. Surse din piata imobiliara, Chirica ar fi achitat 250.000 de euro pentru casa si terenul din centrul Iasiului."Proprietatea a fost de la inceput achizitionata pe numele copilului, care este minor, iar prin legislatia nationala parintii nu pot achizitiona in numele copiilor, de aceea s-a facut cu un tutore, care este bunica acestuia. Sigur, bunica a avut un dublu rol aici, si de tutore si pentru faptul ca a sustinut o parte din costurile cu proprietatea din Iasi. O mare parte din bani sunt asigurati de catre noi, familia, iar o parte din bani sunt pusi de catre bunica, care si-a vandut o proprietate, de asemenea din Iasi. Am si declarat cu ce suma, cu 100.000 de euro, cu care a contribuit la aceasta achizitie", a declarat Mihai Chirica pentru Mediafax in iunie 2019.Mihai Chirica a declarat ca terenul si casa trecute pe numele copilului au fost cumparate cu banii bunicii, Silvia Chirica, care a vandut un teren in Copou, un cartier de lux al Iasiului. De altfel, bunica l-a reprezentat pe nepot la notariat, nu Mihai Chirica.Potrivit unei investigatii facute de reporteris.ro , terenul de 486 de metri patrati a fost initial in posesia surorii lui Bogdan Cihodaru, un investitor in domneniul imobiliar din Iasi suspectat pentru fraude imobiliare care ar fi fost comise alaturi de notari si avocati . Afaceristul a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu suspendare.Bogdan Cihodaru i-ar fi vandut terenul de 486 de metri patrati unui barbat pe nume Gelu Lupu, contra sumei de 23.000 de euro. Ulterior, acest Gelu Lupu l-a vandut mamei lui Mihai Chirica cu 7.300 de euro. Silvia Chirica l-a vandut ulterior unui om de afaceri pe nume Iulian Lucan, contra sumei de 100.000 de euro. Pe Iulian Lucan si pe Mihai Chirica ii leaga o relatie de prietenie, printre altele cei doi fiind parteneri de partide de fotbal."Sumele necesare pentru achizitia unui teren in valoare de 250.000 de euro provin, pe de o parte, din vanzarea unui teren detinut de 11 ani de parintii mei in zona Copou, teren care a fost vandut, urmand procedurile legale, pentru suma de 100.000 de euro", a declarat Mihai Chirica pentru Reporter de Iasi.Totusi, daca in declaratia de avere din anul 2017, suma anuala incasata de Mihai Chirica era de 84.611 de lei, pe langa cei 5.000 de euro proveniti din inchirierea uni apartament, in declaratia de avere din anul 2020 primarul a completat un venit anual de 182.520 de lei, pe langa chiria mentionata. In plus, in ultima declaratie de avere, si sotia sa completeaza o suma de 47.233 de lei anual, din activitatea pe care o desfasoara in cadrul SC Lactahan SRL.