SERIAL. Averile primarilor din Romania. Mihail Genoiu, edilul din Craiova - banii si bunurile, la inceput si la final de mandat

Averea - inceput de mandat

Averea - sfarsit de mandat

Mihail Genoiu (63 ani) si-a inceput mandatul ca primar al Municipiului Craiova in iunie 2017, castigand alegerile cu 41,79% dintre voturi, ca membru al Partidului Social Democrat. Inaintea lui, fotoliul de primar a fost ocupat de Lia Olguta Vasilescu , care a detinut doua mandate de primar al Craiovei, unul castigat in 2012, iar altul in 2016, ambele din partea PSD . Totusi, pe al doilea nu l-a dus la sfarsit, din ianuarie 2017 ocupand functia de ministru al Muncii in guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila.Genoiu activeaza in administratia locala din 2012, cand a fost ales consilier local din partea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei. A fost viceprimar al municipiului Craiova, in intervalul 2013-2017. Potrivit CV-ului publicat de acesta, a mai fost inginer, profesor inginer, sef de serviciu import - export si director general al unei firme, Olas Prod SRL Craiova, afacere care se ocupa cu prelucrarea carnii.Potrivit declaratiei de avere completata de Genoiu la inceputul mandatului, in 2017, acesta nu detinea nici case, nici terenuri. Primarul declara un autoturism, un BMW fabricat in 1994, obtinut prin cumparare. In plus, mentioneaza bijuterii in valoare de 7.000 de euro, dobandite din 1979 pana in prezent.Genoiu declara trei firme, dintre care doua in faliment si una radiata. Este vorba despre SC Rovipig SRL, intratata in faliment din 2013, SC Olas Prod SRL, in faliment din 2014, si SC Pevas Comprest SRL, radiata in 2016.Nici de datorii nu scapa. Acesta mentioneaza ca este fidejusor pentru doua imprumuturi, unul contractat in 2010, in valoare de 300.000 de euro, altul din 2011, de 1.200.000 de lei, si inca un imprumut contractat in 2009, pentru care este garant, in valoare de 32.000 de euro.Veniturile sale anuale declarate erau de 55.952 de lei, ca primar al Municipiului Craiova, la care se adauga venitul sotiei sale, Mirela Genoiu, in valoare de 48.998 de lei, fiind profesoara la Colegiul National Elena Cuza.Potrivit declaratiei de avere publicata in 2020, Mihail Genoiu nu inregistreaza prea multe schimbari, in afara faptului ca isi radiaza masina si firma SC Olas Prod SRL. Cu toate acestea, venitul sau anual aproape ca se tripleaza, ajungand sa castige 164.268 de lei.