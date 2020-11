Prima retinere in ancheta DNA de la Suceava. Activitatea Serviciului de Permise si Inmatriculari, suspendata si vineri

Persoanele care au avut programari in 27 si 27 noiembrie vor fi reprogramate la o data ulterioara, iar reluarea activitatii se va anunta pe site-ul Institutiei Prefectului, potrivit newsbucovina.ro Activitatea a fost suspendata in dimineata zilei de joi, 26 noiembrie, cand s-a declansat o ancheta DNA Suceava. Procurorii au facut perchezitii si au fost ridicate sume de bani si bunuri in valoare de peste 2.000.000 de euro, fiind vorba despre o adevarata "fabrica de premise".Sunt cercetati mai multi functionary publici pentru luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani.Prima retinere a fost facuta in seara zilei de joi, fiind vorba despre ofiterul DGA, suspectat ca a acoperit ilegalitatile serviciului de premise si inmatriculari. Ar fi vorba despre Mihail Martin, dupa cum relateaza presa locala.Citeste si: Ofiterul DGA, suspectat ca a acoperit ilegalitatile "fabricii de permise auto" din Suceava, a fost retinut de procurori