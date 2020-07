Sesizare pe Facebook a petrecerilor si evenimentelor care incalca masurile impotriva coronavirusului / Politia poate fi semnalata prin hashtag

"As putea aminti doua cazuri, de la Brasov si de la Ilfov, unde nu s-au respectat numarul de persoane si regulile de distantare intre persoane. In ambele cazuri, s-au dat amenzi de peste 10 mii lei, iar la Brasov, cel putin, a fost suspendata activitatea societatii respective. In cazul de la Ilfov, au fost aplicate amenzi atat organizatorului, cat si beneficiarului si persoanelor care participau la eveniment ", a declarat Bogdan Ghebaur, purtator de cuvant IGPR, potrivit Digi24 Sesizarile catre Politie se pot face si prin hashtag. Clipurile video si fotografiile de pe paginile sociale in care o multime de oameni nu respecta masurile de protectie pot fi semnalate prin hashtag-ul #politiaromana sau prin introducerea unui tag cu pagina de Facebook a politiei Romane.In 7 zile, 10.000 de societati au fost controlate, 100.000 de oameni au fost verificati si s-au dat amenzi in valoare de 500.000 de euro.