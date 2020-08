Sesizarea Guvernului privind conflictul dintre Executiv si Parlament pe tema motiunii de cenzura va fi depusa astazi la CCR

Premierul Ludovic Orban anunta joi seara ca Guvernul va depune vineri sesizarea la CCR pe aceasta tema."Da, in cursul zilei de maine vom depune (sesizarea - n.r.). Practic, aceasta sesizare este sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, privitor la motiunile de cenzura si la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara", a precizat prim-ministrul.