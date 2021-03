Sfatul lui Nicusor Dan pentru proprietarii apartamentelor din blocurile vechi. "Statul nu poate sa se ocupe de toate cladirile cu risc seismic"

Nicusor Dan sustine ca, pentru Bucuresti, monopolul detinut de Compania municipala pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic a facut ca preturile sa creasca in acest domeniu, insa crede ca dupa desfiintarea companiei tarifele percepute pe piata libera pentru consolidarea cladirilor vor fi mai mici."Ministerul Dezvoltarii are in dezbatere publica o Ordonanta de Urgenta cu privire la consolidarea cladirilor cu risc seismic care sa inlocuiasca cu totul mecanismul Ordonantei de Urgenta 20/1994. In opinia mea, este o chestiune esentiala in aceasta dezbatere, care este mecanismul financiar.CITESTE SI: VIDEO Primaria Capitalei a depus la Ministerul Fondurilor Europene proiecte care insumeaza 7 miliarde de euro. O parte din bani vor merge in sistemul de termoficare In orice caz, exista - si am avut o discutie ieri, inainte de dezbaterea de la Academie, am avut o discutie cu ministrul Dezvoltarii - exista disponibilitatea Guvernului de a demara efectiv acest proces de consolidare inclusiv catre proprietarii din cladiri private care sunt cei mai multi. Aceasta ordonanta a fost lansata in dezbatere, suntem in dezbatere de trei saptamani, foarte multa lume, inclusiv administratia noastra a consolidarii cladirilor cu risc seismic a trimis observatii pe acest text.La un moment dat, cand o sa ajungem sa avem un punct de vedere comun, o sa vedem si mecanismul de finantare. In opinia mea, dar e doar o opinie la acest moment, trebuie sa pastram mecanismul de imprumut fara dobanda pe 25 de ani. Pentru ca, in opinia mea, statul nu poate sa se ocupe de toate cladirile cu risc seismic, inclusiv cele cu proprietari privati. (...) Mecanismul cel mai eficient este ca, prin imprumuturi pe care statul roman sa le garanteze, proprietarii sa trebuiasca sa le ramburseze fara dobanda, intr-un numar mare de ani, in 25 spre exemplu", a afirmat Nicusor Dan vineri, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca crede ca proprietarii apartamentelor din blocurile vechi ar fi de acord sa se imprumute, pentru a-si consolida locuintele, cu sume egale cu valoarea apartamentelor in care traiesc, primarul general a explicat ca prin consolidare valoarea economica a constructiei creste cu mai mult decat investitia in consolidarea cladirii."Din punct de vedere economic, sa-ti consolidezi cladirea in care stai este o afacere. Noi am avut o problema cu monopolul pe care Compania municipala pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic l-a facut pe piata, astfel incat preturile s-au dus (in sus - n.r.) foarte mult. Eu sunt pentru inchiderea acestei companii si pentru a merge catre piata si sa vedeti ca preturile or sa mai scada. Nu e ieftin sa consolidezi, asta e clar, numai ca valoarea economica a constructiei creste cu mai mult decat costa consolidarea si daca ai posibilitatea sa platesti asta in 25 de ani, e un mecanism foarte bun", a adaugat Nicusor Dan.