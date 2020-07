Shaorma cu de toate

Zilele trecute, doi deputati au vrut sa arate cat de smecheri sunt. Chiar daca ei insisi au votat niste reguli care trebuie respectate de toata lumea, "ierarhia" in care s-au cocotat i-a facut s-a creada ca regulile care se aplica tuturor nu sunt si pentru ei. In momentul in care cineva, un om simplu, le-a amintit ca "toti suntem egali in fata legii", ei au facut ce au stiut mai bine: si-au incordat muschii cerand "respect" ( a se citi "privilegii") aratand legitimatia, umilind si amenintand. In momentul in care acel cineva care le-a atras atentia asupra regulilor era si "diferit", in acest caz imigrant, superioritatea celor doi a trebuit sa fie aratata si prin superioritate si rasism.Nu este prima data cand astfel de evenimente au loc in spatiul romanesc, si cu siguranta nici ultima. De sute de ani, liderii nostri (politici, civici si religiosi) se comporta mai degraba ca niste stapani si nicidecum ca reprezentanti, pandemia pe care o strabatem nefiind decat un factor care face astfel de comportamente sa devina mai vizibile.In ultimii zeci de ani, in societatea romaneasca am vazut de toate: am vazut lideri care fura, strigand "hotii" catre ceilalti; am vazut lideri religiosi care cer smerenie, ei insisi fiind etalonul opulentei; am vazut lideri civici care militeaza pentru meritocratie, ei castigandu-si pozitia ca urmare a unor sinecuri si a unor retele de influenta; am vazut oameni care in sectorul civic erau aparatori ai societatii deschise si care, odata ajungi in cercul puterii politice, au devenit sustinatorii "statului paralel"; am vazut aparatori ai drepturilor omului care sunt implicati, pana peste urechi, in actiuni si afaceri strans legate de traficul de persoane; am vazut oameni politici care clamau ca sunt "cu poporul" chiar si dupa ce au fost condamnati pentru santaj si afaceri oneroase; am vazut preoti care indemnau la dihonie si ura fata de aproape; am vazut oameni care vorbesc de nevoia de integritate in conditiile in care ei insisi sunt produsul unor sisteme partizane; am vazut politicieni care se cred dumnezei si care plang pe umarul "saracei tarisoare", ei fiind cei care au distrus totul in jurul lor; am vazut politicieni "saraci si cinstiti" care au guvernat sisteme care foarte usor pot fi etichetate ca fiind unele de tip mafiot; am vazut lideri care au promovat misoginism, discriminare, xenofobie, rasism, sexism, ura si dihonie, etc. fara ca niciuna din aceste rele sa fie amendate in vreun fel de sistemul politic, civic sau religios din care acestia faceau parte.Liderii societatii romanesti nu pot fi altfel decat este societatea in sine. Ca ne place sau nu, societatea romaneasca tolereaza si promoveaza astfel de comportamente si atitudini, si chiar mai mult decat atat, le transfera generatiei viitoare ca valori care tin de "iubirea de neam" si "patriotism" . Deloc intamplator, tara in care aproape ca nu exista familie care sa nu aiba pe cineva care a plecat sa munceasca oriunde prin Europa, este cel de putin dornica sa primeasca imigranti sa ocupe locurile de munca vacante, in conditiile in care avem un deficit major de forta de munca calificata.Suntem aprigi in a cere ca regulile sa fie respectate, atat timp cat acest lucru este facut de altii si noi putem continua sa apelam la o "pila" care sa ne ofere un tratament privilegiat; suntem "zmei" pe facebook, clamand princiipii si valori de care noi zilnic de batem joc; nimeni nu fura, insa toata lumea "se descurca"; nu ne plac romii, evreii si migrantii, insa ne oripilam cand altii ofera ceea ce noi daruim, cu varf si indesat, semenilor nostri; vrem o "tara ca afara", atat timp cat noi putem continua sa facem lucrurile "romaneste"; ne consideram cei mai buni, cei mai harnici si cei mai onesti chiar daca realitatea ne contrazice zilnic.Nu putem schimba ceea ce nu intelegem ca trebuie schimbat. O vorba veche romaneasca spune ca "pestele se impute de la cap si se curata de la coada", aratandu-ne ca exista o legura puternica intre lideri si societate, si ca acestia pot fi altfel doar daca fiecare dintre noi intelege nevoia sa schimbe ceva la modul in care face lucrurile zilnic.Pentru mine, Ceea ce am vazut zilele trecute din partea celor doi deputati a fost imaginea unei bune parti din Romania: plina de smecherie, tupeu, rasism, superioritate si minciuna. O shaorma cu de toate! Pe care daca vom continua sa o consumam, vom continua sa nu fim bine!