Si elevii din Craiova trec la cursuri exclusiv online

Prefectura Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca luni, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis sa fie luate mai multe masuri pentru localitatile Craiova si Carcea, acolo unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori.Astfel, devine obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani, in toate spatiile publice deschise. De aemenenea, sunt interzise activitati in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si concerte, desfasurarea spectacolelor drive in sau organizarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale. Totodata, au fost inchise restaurantele, cafenelele, salile de jocuri de noroc.Masurile intra in vigoare incepand din 20 octombrie, ora 00.00, si se vor aplica pana in 2 noiembrie, ora 24.00.CJSU a mai decis ca, incepand din 21 octombrie, ora 00.00, pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar din localitatile Craiova si Carcea se instituie masura de suspendare temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant, cursurile urmand a se desfasura numai online, in scenariul 3. Masura se aplica pentr 14 zile, pana la 3 noiembrie inclusiv.Totodata, in localitatile Celatu, Dobresti, Teasc si Varvoru de Jos, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este cuprinsa intre 1,5 si 3 la mia de locuitori. In aceste localitati restaurantele si salile de jocuri de noroc isi pot desfasura activitatea fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului.