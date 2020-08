Sibiu: Focar de coronavirus la un producator de dozatoare de apa cu sediul in Talmaciu

"Va informam ca in ceea ce priveste situatia epidemiologica in cadrul companiei furnizoare de servicii pentru aprovizionarea cu apa in sistem watercooler, din judetul Sibiu, Directia de Sanatate Publica Sibiu, a inaintat catre Institutia Prefectului, raportul anchetei epidemiologice efectuate pentru focarul de infectie depistat in data de 17.08.2020 in cadrul acestei societati. In urma raportului anchetei epidemiologice, focarul de infectie a evoluat cu 4 de cazuri confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, avand o rata de atac de 6,34 %, identificate in perioada 11.08.2020 - 14.08.2020", a anuntat Prefectura Sibiu.Potrivit sursei citate, DSP a cerut dezinfectarea zilnica a tuturor spatiilor din fabrica si a masinilor de distributie a apei."In ceea ce priveste masurile dispuse de Directia de Sanatate Publica Sibiu, s-au identificat un numar total de 7 contati pentru care s-a dispus masura de carantina la domiciliu, s-a luat legatura cu reprezentantii societatii in vederea punerii in aplicare a planului de masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2, astfel ca zilnic compania a efectuat dezinfectarea tuturor spatiilor in care societatea isi desfasoara activitatea (la sediu si in punctele de lucru) precum si a masinilor de distributie. De asemenea compania testeaza saptamanal toti angajatii pentru Ac IgM si Ac IgG, iar pentru cazurile pozitive se efectueaza si testarea RT-PCR, iar angajatul este izolat pana la primirea rezultatelor. In ceea ce priveste programul de lucru al societatii, acesta a fost defalcat in departamentele in care nu este posibila telemunca", se mai arata in comunicatul Prefecturii Sibiu.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan, a confirmat pentru AGERPRES, ca firma are sediul in orasul Talmaciu.