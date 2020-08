Sibiu: Focar de infectie cu coronavirus la Teatrul de Balet. Sapte infectati si 58 de persoane in carantina

"Va informam ca in ceea ce priveste situatia epidemiologica in cadrul Casei de Cultura a Municipiului Sibiu - Teatru de Balet Sibiu, in urma raportului anchetei epidemiologice, inaintat de Directia de Sanatate Publica Sibiu, in prezent a fost identificata evolutia unui focar de infectie, format din 7 persoane testate pozitiv. Focarul a fost identificat in data de 03.08.2020, iar pana in prezent un numar de 6 persoane au fost internate: 2 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si 4 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. In urma anchetei au fost identificati un numar total de 58 de contacti, dintre care 32 sunt contacti de serviciu, iar 26 sunt contacti de familie", informeaza Prefectura Sibiu.Potrivit sursei citate, balerinii trebuie sa evite scenele care implica "un numar mare de persoane pe o suprafata restransa si scenele cu contact direct apropiat indelungat"."In ceea ce priveste masurile dispuse de DSP Sibiu, s-au plasat in carantina la domiciliu cei 58 de contacti, s-a efectuat dezinfectia spatiilor de repetitii, precum si a intregii Case de Cultura, s-a solicitat un plan din partea unitatii cu privire la modalitatile e prevenire si control a raspandirii virusului SARS-CoV-2, astfel ca s-au restrictionat scenele care implica un numar mare de persoane pe o suprafata restransa si se evita scenele cu contact direct apropiat indelungat. Utilizarea dusurilor este interzisa iar efectuarea coafurii si machiajului se face cu echipamente de protectie. De asemenea s-a recomandat angajatilor sa isi monitorizeze starea de sanatate prin medicul de familie, iar in cazul in care prezinta simptome sa apeleze numarul de urgenta 112 in vederea transportarii la spital pentru evaluarea starii de sanatate si tratament specific", se precizeaza in comunicat.