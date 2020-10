Sibiu: Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise din sase localitati

"Incepand cu data de 14 octombrie, ora 0,00 pana la data de 27 octombrie, ora 0,00, se va institui obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele aflate pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racovita, Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca si Turnu Rosu, prezente in toate spatiile publice deschise; se vor excepta de la aceasta masura copiii cu varsta mai mica de 5 ani. Incepand cu data de 14 octombrie, ora 0,00 pana la data de 27 octombrie, ora 0,00, pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racovita, Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca si Turnu Rosu, se va interzice: organizarea evenimentelor private in cadrul saloanelor de evenimente, functionarea restaurantelor, barurilor, cafenelelor si a cluburilor. Se vor excepta de la aceasta masura persoanele cazate in unitatile hoteliere, care pot servi masa in cadrul restaurantelor acestora, precum si unitatile ce pot efectua activitate de catering", se arata in comunicatul de presa.Sursa citata precizeaza ca se recomanda ca, in acelasi interval, lacasurile de cult de pe teritoriul UAT-urilor Apoldu de Jos, Racovita, Porumbacu de Jos, Nocrich, Poplaca si Turnu Rosu sa desfasoare slujbele religioase in curte. Credinciosii trebuie sa poarte masca de protectie si sa pastreze distanta fizica de 2 metri intre persoane. Se vor excepta de la aceasta masura copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu a decis aceste restrictii dupa ce s-a inregistrat o rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile intre 1,5 - 3,0 la mia de locuitori.