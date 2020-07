Sibiu: Sase persoane au fost ranite intr-un accident, dupa ce o motocicleta a intrat intr-un autoturism

"In zona Saliste, un motociclist care circula pe breteaua de acces dinspre A1 a patruns in intersectia cu DN 1 fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe drumul national spre Alba. Pe motocicleta se aflau doi ocupanti, doi barbati, iar in autoturism se aflau cinci persoane", a transmis Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu.Din cele sapte persoane implicate, sase au fost transportate la spital."Patru dintre persoanele implicate, mai precis doua femei cu cate un copil fiecare, prezinta escoriatii si sunt transportate la spital de catre o ambulanta a ISU Sibiu destinata pentru transport victime multiple. De asemenea, o femeie de 45 de ani si un barbat de 50 de ani cu politraumatisme si fracturi au primit primele ingrijiri medicale si sunt transportati de ambulantele SMURD la spital", a transmis ISU Sibiu.