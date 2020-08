Sibiu: Sediul primariei din comuna Selimbar se va transforma in scoala

Primarul Marius Grecu a decis sa se mute cu toata echipa administratiei in sediul caminului cultural, potrivit unui anunt postat pe pagina oficiala de Facebook "Dragi locuitori ai comunei Selimbar, cu gandul la copiii ce vor incepe noul an scolar in contextul pandemiei SARS-COV2 si luand in calcul respectarea masurilor de distantare dispuse de autoritati conform carora fiecare elev ar trebui sa beneficieze de un spatiu suplimentar de siguranta, am decis: Mutarea sediului administrativ al Primariei Comunei Selimbar in cladirea caminului cultural din centrul comunei; Cedarea actualului sediu al Primariei Comunei Selimbar Scolii Generale 'Mihai Viteazu' incepand cu 1 noiembrie 2020. Propun acest termen pentru a putea fi efectuate lucrarile necesare de transformare a actualului sediu in spatii adecvate desfasurarii orelor de curs, conform normativelor in vigoare", a anuntat primarul comunei Selimbar, Marius Grecu.Primarul Marius Grecu va inainta un proiect de hotarare pentru mutarea sediului primariei in caminul cultural si cedarea cladirii catre scoala."In acest sens, voi inainta un proiect de hotarare de Consiliu Local pentru sedinta din 31.08.2020. Analizam de foarte multa vreme mutarea sediului administrativ al primariei, proces care de altfel este unul foarte complex. Am luat in calcul si optiunea de a inchiria un spatiu existent, dar si varianta de a inchiria o constructie modulara. Ambele optiuni s-au dovedit a fi extrem de costisitoare din punct de vedere financiar. In aceste conditii solutia optima este relocarea primariei in cladirea caminului cultural din centrul localitatii, acest spatiu apartinand domeniului public al comunei Selimbar. Este o solutie temporara, pana la construirea noului sediu al Primariei. Al vostru primar, Marius Grecu", este mesajul primarului din Selimbar.In comuna Selimbar, situata in vecinatatea municipiului Sibiu, exista o scoala gimnaziala unde exista noua sali de clasa, a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), Constantin Dinca. Pentru a putea asigura conditii sigure pentru protectia copiilor de noul coronavirus , ar mai fi nevoie de inca cinci sali de clasa. Daca nu se va gasi spatiu pentru cele cinci sali de clasa care ar mai fi necesare, copiii vor fi nevoiti sa invete in doua schimburi, potrivit ISJ Sibiu.