Sibiu: Un tanar a fost gasit mort intr-o parcare, dupa ce a fost injunghiat

"La data de 10 septembrie, in jurul orei 2,55, prin apel 112, un barbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul ca intr-o parcare de pe strada Daliei din municipiul Sibiu se afla o persoana de sex masculin injunghiata, posibil decedata. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului Criminalistic Sibiu, insotiti de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, in urma primelor cercetari fiind constatate urmatoarele: in cursul noptii de 10 septembrie, in jurul orei 2.50, pe strada Daliei din municipiul Sibiu, pe fondul unor neintelegeri mai vechi, intre doi tineri ar fi izbucnit un scandal in urma caruia unul l-ar fi injunghiat pe celalalt in zona pieptului, acesta din urma decedand. Presupusul agresor se afla in custodia politistilor", se precizeaza in comunicatul IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.