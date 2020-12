Prefectura Sibiu anunta ridicarea carantinei in toate localitatile din judet. De cand vor putea oamenii sa circule liber

"Efortul comun, al tuturor sibienilor, depus pe parcursul celor 4 saptamani de carantina, nu a fost in zadar si a dus la o scadere a numarului de cazuri si la o transmitere comunitara mai redusa. Drept urmare, incepand de luni, 14 Decembrie ora 05:00 masura de carantina se incheie in toate localitatile din judet. Multumesc tuturor cetatenilor care au respectat masurile si au dat dovada de responsabilitate, spirit civic si solidaritate! Sarbatorile se apropie si este necesar sa fim in continuare precauti si sa ne protejam respectand masurile impuse pe perioada starii de alerta", este mesajul transmis duminica de catre prefectul Mircea Cretu.Rata incidentei cazurilor de COVID-19 se situa, sambata, la 5,13 la mia de locuitori in municipiul Sibiu, respectiv 4,83 in Medias, 2,96 la Cisnadie, 3,40 la Talmaciu si 3,48 la Avrig. La nivelul de ansamblu al judetului, indicele de incidenta se situa 3,65 la mia de locuitori, conform ultimei raportari comunicata sambata de catre Institutia Prefectului.Municipiul Sibiu si localitatile, Cisnadie, Talmaciu si Selimbar au intrat in carantina zonala din data de 16 noiembrie, iar Medias, Avrig si Orlat din 23 noiembrie.Rata de incidenta in municipiul Sibiu s-a situat in urma cu 3-4 saptamani si la nivele de 13 sau 14 la mia de locuitori, fiind cel mai ridicat nivel inrestrat in aceasta perioada intr-un municipiu resedinta de judet. De asemenea, numarul mare de cazuri inregistrate s-a reflectat si la nivelul spitalelor, fiind depasita capacitatea de preluare a unitatilor medicale desemnate pentru pacientii cu COVID din municipiul Sibiu si municipiul Mures. Au fost intre timp desemnate ca spitale de suport COVID si alte spitale - cum ar fi Spitalul Militar din Sibiu sau spitalul din Agnita.Totodata, explozia de cazuri inregistrate la Sibiu in prima jumatate a lunii noiembrie a dus si la demiterea unui subprefect, a directorului de la Directia judeteana de Sanatate Publica (DSP) si a directoarea Spitalului Clinici Judetean de Urgenta (SCJU). La conducerea DSP si a SCJU au fost detasati trei medici militari Citeste si: PNL, USR-PLUS si UDMR reiau negocierilor pentru formarea noului guvern. Prima zi s-a incheiat abrupt cu discutiile blocate la impartirea principalelor functii