Orasul Sibiu intra in carantina. Numarul cazurilor de COVID-19 depaseste 11 la mia de locuitori

Prefectul Mircea Cretu a confirmat pentru Ora de Sibiu ca joi, 12 noiembrie, in sedinta de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, se va propune carantinarea cel putin a municipiului Sibiu."Da, am ajuns la o rata de infectare la care cred ca sunt necesare aceste masuri. Carantinarea se impune, si nu cred ca doar in cazul Sibiului, ci si al Cisnadiei, Selimbarului si tot ce inseamna imprejurimile municipiului, unde rata de infectare este mare. Cel mai probabil in sedinta de maine (n.r. joi, 12 noiembrie), se vor face propunerile acestea care mai apoi vor trebui aprobate de CNSU, de domnul Raed Arafat . Este momentul sa se ia o astfel de masura.", a declarat prefectul Mircea Cretu.Una din masurile care se vor lua in timpul carantinei este restrictionarea deplasarilor si pe timp de zi. "Aceasta este cu siguranta o masura ce se va lua. Populatia va iesi probabil cu o declaratie sau cu legitimatia de serviciu, se va putea iesi doar in anumite situatii- serviciu, medic, asigurarea alimentelor de baza. Cu cat ne intalnim mai putin, cu atat scade riscul de contaminare. S-ar putea sa fie si alte masuri, dar acestea se vor regasi in propunerile Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta si speram sa vedem rezultatele peste doua saptamani", a declarat prefectul Mircea Cretu pentru publicatia locala Ora de Sibiu Prefectul judetului Sibiu, aflat in izolare, infectat fiind cu coronavirus , a facut din nou un apel la respectarea masurilor de protectie impotriva infectarii cu covid 19. "Tine de noi sa reducem rata de infectare, sa dam un exemplu. Cum am ajuns in top cu infectarile, putem arata ca ne descurcam si sa le combatem. Sa purtam masca, sa ne dezinfectam pe maini, sa nu ducem mainile la fata inainte de a le dezinfecta, si cel mai important, sa limitam intalnirile. Sa nu mai interactionam unii cu altii o perioada", este apelul lui Mircea Cretu.