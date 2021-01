Sindicalist din Politie, despre cum se fac avansarile in sistem: "Vedeam langa mine tot felul de betivani, purtatoare de fustite scurte si sfarcuri intarite"

Ioan Canarau, vicepresedintele Europol, a reactionat pe contul sau de Facebook, comentand modul in care sunt tratati politistii cu merite deosebite:"Justificat vorbesc cand spun ca oamenii cinstiti, corecti, muncitori, profesionisti sunt marginalizati si ajung bataia de joc a sefilor "aripioara" cum le ziceam candva, adica acei sefi lipsiti de curaj".Potrivit adevarul.ro , sindicalistul sustine ca managementul de calitate nu a fost niciodata un criteriu de selectare si numire, ci doar "unghiul cervical de 90 de grade, nepasarea, imbecilitatea, sugincurismul politic si schelalaitul erotic au fost si sunt singurele calitati de selectionare pentru un procent de 80% dintre "sefii si sefutii din institutie"."Am citit ca o doamna secretara de maniVela politica a incercat sa clarifice situatia controversata in care a fost introdusa involuntar de catre ministrul de Interne! Penibil, teribil de frustrant pentru restul de 20% care sunt acei politisti ce tin in spate toata Politia Romana!", a postat Ioan Canarau pe pagina sa de socializare.Sursa citata mai arata ca agentul principal sef in cadrul Inspectoratului Neamt, la Politia Roman, sustine ca, in 27 de ani de meserie, rare au fost cazurile in care un politist a fost avansat, premiat, rasplatit pentru merite deosebite, iar despre cine sunt cei care le primesc nu are cuvinte magulitoare:"Vedeam langa mine tot felul de betivani, cafegii, lipitori dorsale, purtatoare de fustite scurte si sfarcuri intarite, care erau rasplatiti cu bani si functii pentru orice alt serviciu decat cel politienesc si pe buna dreptate ma infuriam si-mi clocoteau sangele si mintea la foc mic!".Pentru a exemplifica aceasta stare de lucruri, Canarau povesteste despre un caz la care chiar el a intervenit. Intr-o noapte friguroasa, a salvat un batran cazut intr-un parau umflat de ploi , intrand in apa pana la gat, lucru la care nu se incumetasera doi paznici. La locul respectiv a sosit si seful sau, spunandu-i, cand l-a vazut plin de noroi si ud pana la piele, doar: "Sa-mi bag p..., Ioane", sa mearga acasa, sa se schimbe si sa continue patrularea."A trecut timpul, o luna, doua, trei, asteptam si eu sa fiu chemat pe covorul rosu, sa primesc macar niste laude, daca nu vreun premiu. Nimic! Imi ziceam in sinea mea, lasa, Ioane, tre' sa fii bucuros si multumit sufleteste, dar gandul ca unul dintre colegii mei lua patru premii pe an, din care doua le impartea cu sefii, nu-mi dadea pace!", rememoreaza politistul.Apoi, a intrebat daca nu merita sa fie recompensat, dar i se spunea ca modestia trebuie sa ii caracterizeze si ca datoria politistilor e sa salveze vieti. A fost pana la urma premiat, banii ajungandu-i, dupa propriile declaratii, sa-si cumpere o... pereche de adidasi. "Asta-i ierarhia motivarii in Politia Romana si prea curand n-o sa se schimbe!", conchide viceliderul Europol, potrivit adevarul.ro.