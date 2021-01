Siegfried Muresan: "Primele doze de vaccin din partea Romaniei ar putea ajunge in Republica Moldova chiar in aceasta saptamana"

"Romania are acces la vaccinul Pfizer, care trebuie stocat in conditii foarte stricte, la -80 de grade, si acum a venit si cel de-al doilea vaccin de la Moderna, care poate fi stocat la temperaturi mai ridicate. Din acest vaccin, a carui stocare este mai usoara, guvernul Romaniei este pregatit sa doneze Republicii Moldova, de indata ce se vor finaliza toate formalitatile, primele doze. Eu cred ca vor veni chiar in aceasta saptamana", a anuntat Siegfried Muresan in timpul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.Potrivit europarlamentarului roman, in prezent au loc negocieri intre statele membre ale Uniunii Europene, astfel incat Republica Moldova si celelalte state membre ale Parteneriatului Estic sa beneficieze de vaccin pentru imunizarea medicilor din spitalele cu profil COVID-19."Se lucreaza la un plan prin care UE sa doneze Republicii Moldova si tarilor din vecinatatea estica doze de vaccin pentru imunizarea medicilor. Pana cand Uniunea Europeana se va pune de acord pe acest subiect, in Republica Moldova va veni deja vaccinul din Romania", a declarat Siegfried Muresan.Comisia pentru Sanatate Publica din Republica Moldova a aprobat acum o saptamana planul national de imunizare anti COVID-19. Potrivit documentului, in prima etapa vor fi imunizati lucratorii din sistemul medical si personalul/beneficiarii din cadrul serviciilor de asistenta sociala. Etapa a doua prevede vaccinarea persoanelor cu varsta peste 60 ani de ani, a celor cu boli cronice, a angajatilor din structuri de mentinere si asigurare a ordinii publice si a lucratorilor din sistemul penitenciar . In etapa a treia va fi imunizat restul populatiei, indiferent de varsta.CITESTE SI: