VIDEO Exercitiul de imagine in care "mascatii" din Bacau au salvat un ostatic. Diferenta dintre joaca "de-a ostaticii" si realitate

Septembrie 2017. Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale descind in centrul Bacaului, la o ora de varf pentru un exercitiu de luare de ostatici la o casa de amanet. Scenariul este urmatorul: un tanar care jefuieste o casa de amanet ia ostatica o tanara, iar mascatii intervin ducand la fata locului si un negociator. In urma negocierilor, atacatorul primeste un telefon, iar intr-un moment de neatentie "mascatii" intervin in forta si salveaza victima.Potrivit stirileprotv.ro , purtatorul de cuvant a declarat la vremea respectiva ca exercitiul din centrul Bacaului a avut ca scop "cresterea capacitatii de interventie a politistilor din cadrul operatiuni speciale", dar si "cresterea increderii populatiei in fortele de ordine". Potentiala incredere castigata cu ocazia simularii a fost spulberata odata cu interventia de la Onesti, acolo unde un batran de 68 de ani a omorat doi ostatici dupa mai multe ore de negocieri cu Politia.