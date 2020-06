Sindicalistii Alro cer Guvernului aplicarea schemelor de ajutor pentru marii consumatori industriali de energie

Ziare.

Intr-un comunicat de presa al Sindicatului Liber Aluministul, remis duminica AGERRES, Popescu puncteaza ca Alro, mare consumator de energie, nu a primit inca sprijin conform schemei de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice, aceasta schema fiind autorizata de Comisia Europeana la inceputul lunii mai."Sindicatul Liber Aluministul atrage atentia Guvernului Romaniei precum si clasei politice de astazi asupra situatiei disperate in care se afla marile companii avand in vedere doua aspecte: 1 Sprijinul acordat pe perioada pendemiei COVID-19; 2. Obligativitatea asigurarii unui climat de afaceri in acelasi nivel de competitivitate pentru marii consumatori de electricitate din Uniunea Europeana. Suntem deja in al doisprezecelea ceas din punct de vedere al functionarii marilor companii si al pastrarii locurilor de munca, din cauza tergiversarii punerii in aplicare a masurilor concrete, coerente si necesare pentru relansarea industriei romanesti", se arata in comunicat.Sindicalistii considera ca in privinta masurilor de relansare a economiei, Guvernul se misca prea incet" si solicita aplicarea imediata a prevederilor ordonantei referitoare la o schema de ajutor de stat pentru consumatorii industriali energointensivi, pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze, transferate in pretul electricitatii."Sindicatul Liber Aluministul cere Guvernului Romaniei sa ia masuri imediate pentru sustinerea companiilor mari, pentru a putea trece de efectele generate de pandemia de COVID-19. (...) Cerem Guvernului Romaniei si tuturor organismelor, autoritatilor, ce inca mai stau pe ganduri, sa fie responsabili si sa aplice imediat prevederile acestei ordonante, in caz contrar lipsa competitivitatii pentru tratament discriminatoriu al pretului energiei electrice pentru marii consumatori, suprapusa cu reducerea drastica a pietei pentru produsele noastre pe timpul pandemiei COVID -19 poate duce la faliment in urmatoarele saptamani. Oare industria, care inseamna aproape un sfert din economia Romaniei, a fost uitata de Guvern?", se afirma in document.Potrivit comunicatului citat, schema de ajutor in cauza a fost autorizata de Comisia Europeana si Guvernul Romaniei a adoptat o OUG prin care se instituie aceasta schema, insa nu a fost acordat si sprijinul prevazut de actul normativ."Desi Comisia Europeana a aprobat compensarea pentru companiile mari consumatoare de energie pentru preturile mai ridicate ale electricitatii rezultand din costurile emisiilor indirecte (emisiile de bioxid de carbon introduse in pretul de energie), conform sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), si Guvernul Romaniei a adoptat OUG-ul prin care se instituie schema de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice, pana la aceasta data nu am primit niciun fel de sprijin", puncteaza sindicalistii.Constantin Popescu afirma ca grupul ALRO are 3.500 de salariati si de activitatile acestuia depind alti 20.000 de oameni, iar de schema de ajutor de stat mentionata ar urma sa beneficieze companii din 15 domenii de activitate, mari consumatori de energie electrica.In luna ianuarie anul acesta, ministrul Mediului, Costel Alexe , a anuntat la Slatina, dupa o vizita la Alro, ca aceasta companie va primi anual circa 40 de milioane de euro prin schema de ajutor pentru sprijinirea consumatorilor industriali prin intermediul certificatelor de emisii de CO2, de aceasta schema de ajutor urmand sa beneficieze si alte unitati industriale din tara, mari consumatori de energie electrica.