Sindicalistii reclama o "bataie de joc la adresa politistilor detasati pe litoral". Acestia patruleaza pe plaja in camasa, pantofi si pantaloni lungi la 38 de grade Celsius

In plus, din cauza aglomeratiei de pe litoral, politistii fac 3 ore suplimentare la fiecare tura pentru a ajunge la hotelul in care sunt cazati.Sindicatul Europol a transmis, miercuri, un comunicat de presa intitulat "Bataie de joc la adresa politistilor detasati pe litoral", care face referire la cei 500 de politisti din tara care lucreaza in Navodari, Mamaia , Constanta, Eforie, Costinesti, Neptun, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, Techirghiol si Limanu pe durata sezonului estival."Pe durata perioadei de detasare colegii nostri au fost cazati in cadrul Centrului de pregatire si recuperare a capacitatii de munca "Meridian"-Mamaia, de unde sunt preluati zilnic de un microbuz apartinand MAI pentru a-i duce la sectiile de politie unde au fost repartizati pentru a-si desfasura activitatea conform fisei postului, programul de lucru fiind organizat in regim de 12/24 ore si respectiv 12/48 ore, iar din cauza valorilor mari de trafic inregistrate in plin sezon estival, colegii nostri acumuland astfel 3 ore suplimentare la fiecare tura pentru drumul dus-intors de la unitatea de cazare catre sectiile de politie, iar acest timp nu le este contabilizat in mod corespunzator de catre sefii nemijlociti, mai ales ca pentru personalul Jandarmeriei Romane alaturi de care colegii nostri executa patrule mixte, orele acumulate in plus sunt evidentiate in mod corespunzator", arata sindicalistii in comunicat.Acestia anunta ca au notificat Directia de Ordine Publica din cadrul IGPR pentru a fi efectuate verificarile de rigoare si pentru a dispune masurile necesare astfel incat orele aferente deplasarii de la unitatea de cazare catre locul de munca sa fie inregistrate in mod corespunzator."De asemenea, politistii care sunt cazati la Meridian, s-au trezit in imposibilitatea de a-si parca autoturismele personale cu care s-au deplasat in misiune, parcarea hotelului fiind ocupata. Degeaba au incercat acestia identificarea unor solutii alternative intrucat s-au izbit de preturi astronomice, pentru un loc intr-o parcare privata pretul abonamentului lunar ridicandu-se la 600 lei, iar in cele administrate de municipalitate la 230 lei, sume pe care ar fi trebuit sa le suporte din buzunarul propriu", au mai transmis sindicalistii.Acestia se refera si la componenta uniformei de serviciu cu care politistii sunt nevoiti sa execute activitatea de patrulare pe plaja si in zonele adiacente, la temperaturi de peste 38 de grade Celsius."Daca la nivelul celorlalte politii europene putem vorbi de o echipare corespunzatoare pentru executarea misiunilor pe litoral (sort, tricou cu maneca scurta si incaltaminte sport) care sa asigure un confort termic si mobilitate pentru prinderea si imobilizarea eficienta a eventualelor persoane care comit fapte antisociale, in cazul nostru, reprezentantii Ministerului, la adapostul aerului conditionat din birouri, au considerat ca politistii pot sa patruleze la temperaturi extreme in camasa, pantaloni cu dunga si pantofi din piele cu toc.Desi experienta anilor anteriori ne-a demonstrat ca printr-o implicare minimala asupra acestor probleme, colegii detasati pe litoralul Marii Negre in perioada sezonului estival au beneficiat de o uniforma specifica temperaturilor de vara, respectiv pantalonii trei sferturi, tricou cu maneca scurta si incaltaminte sport, in acest an politistii sunt nevoiti sa execute serviciul pe canicula , in zona plajelor avand pantalonii cu dunga prafuiti si pantofii plini de nisip zi de zi, ca sa nu mai vorbim despre faptul ca pe durata celor 12 ore de serviciu nu au unde sa se schimbe ori sa faca un dus, fiind nevoiti sa poarte intreaga zi uniforma imbibata de transpiratie", mai arata sindicalistii.Acestia cer conducerii MAI sa tina cont de nevoile propriilor angajati in ceea ce priveste componenta uniformei.