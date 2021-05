Victimizarea penibila a bogatilor sindicalisti de la metrou. Cum au ajuns sa se planga, abia dupa un an si jumatate de pandemie, ca sunt expusi imbolnavirii cu COVID-19

Este prima interventie publica de acest fel, aparuta la un an si jumatate de la inceputul pandemiei "Avand in vedere Constitutia Romaniei, Art, 34 alin. (1),, Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat,, si alin (2),, Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice,, precum si a Legii nr 319/2006, unde Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca, chiar daca,, In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu", mentionam ca in,, Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului,, drept urmare va aducem la cunostinta:Pe toata perioada pandemiei nu au fost luate MASURI CONCRETE DE IMPIEDICARE A RASPANDIRII VIRUSULUI, nu au fost puse dispozitive cu solutii pentru igienizare destinate calatorilor in nici una dintre statiile metroului si nici in ramele de metrou , iar din pacate in urma deciziei directorului general trenurile au fost rarite si intervalul de circulatie marit.In toata aceasta perioada pandemica salariatii Metrorex, nu au primit decat o singura data masti si solutii biocide (2 ( doua) masti de panza/ salariat si 30 mililitri de substanta) din partea Societati, in rest toate acestea au fost suportate de catre salariatii in ciuda faptului ca Societatea era obligata prin lege sa asigure toate aceste", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a sindicatului.La scurt timp a urmat un alt mesaj, insotit de mai multe imagini, in care erau deplanse conditiile de lucru."Negarea dreptului sindicatelor la un dialog structurat privind conditiile de munca pentru lucratorii din prima linie este inacceptabila. Acest lucru este impotriva celor mai fundamentale drepturi ale omului care sunt enumerate de in Pilonul European al Drepturilor Sociale. Lucratorii din metroul Bucuresti si-au indeplinit datoria in ciuda pandemiei COVID-19 in desfasurare si in ciuda problemelor de sanatate si de siguranta existente la locul de munca. Acestia asigura servicii care sunt esentiale pentru a face Bucurestiul un oras mai viabil, si merita conditii de munca adecvate", arata cei din SLM. La finalul lunii martie, ministrul Catalin Drula a insistat ca sindicatul de la metrou sa plateasca toate costurile rezultate in urma protestului de munca neanuntat."Au aparut niste povesti in spatiul public in ultimele 24 de ore care sunt cam ca la Radio Erevan. Circula un fake news de la sindicat cum ca s-a pus batista pe tambal, adica vezi Doamne, nimeni nu pateste nimic, salariile raman cum sunt, personalul ramane cum e, totul e bine si frumos. E nimic mai departe de adevar. E complet fals si va spun ca si actiunile penale, cele depuse la DNA si DIICOT continua, nu negociem legea, s-a lucrat zilele trecute (...), politia a identificat 350 dintre participantii care au participat la blocarea metroului", a afirmat Catalin Drula , dupa sedinta de Guvern de miercuri.El a adaugat ca nici Ministerul Transporturilor, nici Metrorex nu dau inapoi si "nimeni nu scapa de raspundere"."Astazi Metrorex va depune o actiune la Tribunalul Bucuresti pentru despagubirea Metrorex de catre sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate in acea zi in care metroul nu a putut circula. Ca sa fie foarte clar, actiunea de despagubire indreptata impotriva sindicatului USLM, pe romaneste vom cere banii de la Radoi si de la sindicatul pe care il conduce.Chiar ei au semnat pe un proces verbal ca actiunea de vineri a fost oprire voluntara a lucrului si am cerut Tribunalului sa constate ca aceasta este o forma de greva nelegala si exista o actiune de recuperare prevazuta de lege pentru aceste pagube. In plus, toate toate celelalte cai de tragere la raspundere a celor implicati - dar nu toate sunt de competenta noastra, a Ministerului sau a Metrorex - merg inainte", a sustinut Drula.