Sindicatul Europol despre accidentul ministrului Transporturilor: "Ministrul Bode minte cu nerusinare. SPP-istul este o victima"

"Ministrul Bode minte cu nerusinare atunci cand spune ca nu stia ca Touaregul cu care se deplasa avea in functiune semnalele acustice si luminoase sau cand afirma ca nu el l-a pus pe soferul SPP sa circule cu viteza si sa incalce regulile de circulatie care au dus la accidentul cu victima de pe raza jud. Arges", scrie Sindicatul Europol intr-o postare pe Facebook Reprezentantii sindicatului mai sustin ca nu pot trece peste declaratiile "mizerabile" cu care acesta a insultat inteligenta opiniei publice."Cum sa inteleaga ministrul transporturilor nevoia de autostrazi si de imbunatatire a infrastructurii rutiere in conditiile in care el ajunge de acasa, de la Zalau, la Bucuresti in doar 5 ore?! Nu are cum sa stie ca milioane de soferi si pasageri isi pierd un sfert din viata in coloane formate pe drumurile nationale si in trafic . Sa nu mai vorbim de sangele miilor de morti in accidentele rutiere, morti pentru care vinovati moral sunt toti cei care s-au perindat prin functii de demnitar", adauga Sindicatul.Politistii din Europol sustin ca soferul SPP cere acordul demnitarului pentru orice actiune, inclusiv pentru traseul pe care urmeaza sa se deplaseze. "Spp-istul este o victima si va raspunde personal pentru aroganta lui Bode si pentru faptul ca a acceptat sa incalce legea la solicitarea lui".Acestia mai amintesc in postarea faptul ca, in aceleasi conditii a murit si Bogdan Gigina, care a gonit cu viteza pentru a elibera calea ministrului Oprea, nu pentru ca i s-a cerut, ci pentru ca se plictisea in vreo intersectie."Sa fim seriosi! Vedem acelasi tipar. Tacere, tentativa de musamalizare si la cateva zile, la presiunea opiniei publice, o poveste cusuta cu ata alba. Totul pentru a salva aparenta unui Guverncare fumeaza in Palatul Victoriei, isi trimite subordonatii sa se intalneasca noaptea cu interlopii pentru a negocia legea sau se folosesc de functie pentru a fi deasupra prostilor care respecta regulile de circulatie".Totodata, Sindicatul Europol incheie postarea printr-o intrebare adresata ministrului Transporturilor: "Totusi, dl Bode, dupa ce ne-ati spus ca nu ati auzit sirenele Touareg-ului si nici nu ati vazut manevrele de depasire in mare viteza, nu ne spuneti si noua ce fumati sau ce culoare au pastilele care va aduc in starea aceasta de Nirvana?"