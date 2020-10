Sindicatul Europol il acuza pe Marcel Vela ca refuza acordarea stimulentului de risc politistilor

"In contextul extinderii alarmante a numarului de infectari in cadrul personalului Ministerului Afacerilor Interne, unde s-a depasit numarul de 4.300 de cazuri si au fost inregistrate nu mai putin de 9 decese, ministrul Vela refuza categoric acordarea stimulentului de risc politistilor, avand in vedere activitatile desfasurate de politistii din prima linie de contracarare a raspandirii acestuia", a transmis, miercuri, Sindicatul Europol.Sindicalistii afirma ca au cerut acest lucru inca din luna aprilie si au revenit cu mai multe cereri pe aceeasi tema."Culmea, in data de 26.10.2020 a fost inregistrat la Senat proiectul de lege PL-x nr. 605/2020 pentru modificarea si completarea art. 7 din OUG nr. 43/2020 prin care trei parlamentari propun acordarea stimulentului de risc in cuantum de 2.000 lei pe luna, pentru functionarii publici cu functie specifica de politist local din cadrul Politiei Locale si a 1.000 lei, pe luna, pentru functionarii publici cu functii generale si personal contractual din cadrul Politiei Locale, pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta. (...) Nu putem asista decat la cea mai mare palma data politistilor din MAI, care in toata perioada pandemiei au fost la fel de expusi ca si angajatii DSP-urilor sau prefecturilor, cadrele medicale, profesorii sau cei din asistenta sociala. Politistii nu au primit nimic, desi atat in perioada starii de urgenta, cat si in starea de alerta au fost omniprezenti in linia intai", au mai transmis sindicalistii.Acestia anunta "ample miscari de protest" in perioada urmatoare."Politistii au ajuns la capatul rabdarii, pentru faptul ca sunt considerati mingea de ping-pong a unei guvernari incapabile sa acorde un drept meritat de politisti, in conditiile in care stimulentul de risc este decontat din fonduri europene nerambursabile, iar conform declaratiei publice a ministrului Finantelor, de la debutul pandemiei, doar doua treimi din bugetul alocat pentru aceste stimulente a fost cheltuit", au mai transmis sindicalistii.