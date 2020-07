Sindromul Italia: Soarta "badantelor" - depresie, tentative de sinucidere si grave probleme psihice

Munca domestica s-a dezvoltat tot mai mult in Italia, iar o contributie foarte mare o au lucratorii imigranti. Beneficiul economic dat de un nivel de salarizare diferit le permite acestor lucratori sa trimita acasa sume considerabile sub forma de remitente destinate mentinerii familiei si, partial, sa economiseasca pentru investitii.Pe de alta parte, persoanele care lucreaza in strainatate suferea din cauza sindromului burnout, un stres puternic care afecteaza operatorii implicati in relatii interpersonale, la asa-numitul "sindrom italian", o forma de depresie provocata de noul context al vietii. Mai exista situatia "orfanilor albi", a copiilor ramasi in urma si fortati sa traiasca fara un parinte sau, uneori, chiar fara ambii parinti. Toate aceste aspecte au fost evidentiate in reportul "Valoara muncii domestice.In randul ingrijitorilor, componenta est-europeana este puternic majoritara, reprezentand 73,6% din totalul strainilor. Romania este cea mai mare comunitate straina din Italia, reprezentand aproape un sfert din totalul populatiei straine (23,1%). 57,5% din comunitatea romaneasca din Italia este reprezentata de femei."Italia gazduieste cea mai mare comunitate de romani din strainatate, cu 1.190.091 de locuitori bine integrati si peste 14.000 de corporatii, peste 11.000 de parteneriate si peste 49.300 de intreprinderi individuale care contribuie la PIB-ul italian, intr-o perioada de timp de fragilitate economica", a precizat, in raportul realizat de cercetatorii italieni.Pentru romani, primele trei regiuni sunt Lazio, Lombardia si Piemonte. La nivel provincial, 15,5% dintre romanii din Italia se afla in Roma. Torino (8,4%) si Milano (4,2%).afirma ca nu sunt date exacte privind situatia cetatenilor romani."Din pacate, nu avem date fiabile si nu exista studii care sa reflecte cu exactitate situatia cetatenilor romani care efectueaza acest loc de munca fundamental pentru familiile italiene. Din cunostintele noastre, in majoritatea lor sunt femei, cu calificari care variaza. Majoritatea lucratorilor romani care au grija de copii sau varstnici nu sunt insotiti in Italia de catre membrii unitatii familiale", a mai precizat Ambasadorul Romaniei.De asemenea, el a precizat ca exista multe riscuri care vin din munca domestica. "Din nefericire, migratia fortei de munca este adesea insotita de multiple riscuri, pornind de la incalcarea drepturilor lucratorilor care pot deveni victime ale abuzului si exploatarii", a mai zis Ambasadorul Romaniei.Activitatea asistentului familial este foarte solicitanta si adesea implica un nivel ridicat de disconfort mental si fizic. Sunt multi asistenti familiali care locuiesc in aceeasi casa cu persoana pe care o ingrijesc, lucrand fara a respecta schimburile si timpul de odihna, cu risc ridicat de a fi afectati de sindromul burnout: un tip de stres care ii poate afecta pe operatorii si profesionistii care sunt implicati in activitati ce presupun relatii interpersonale., psihoterapeut, profesor la Pontificia - Facultatea de Stiinte ale Educatiei "Auxilium" din Roma, afirma ca activitatea asistentului familial este astazi printre cele mai solicitante si extenuante munci."Daca ne gandim la munca de ingrijire, in special a persoanelor in varsta, asistentul de familie risca sa fie "a doua victima a bolii", tocmai pentru ca implicarea sa in ingrijire este de natura sa-l supuna unui nivel excesiv de stres. Printre principalele dificultati: lipsa somnului, dificultati in comunicarea cu familia, deseori delegarea excesiva, nervozitate, oboseala, lipsa poftei de mancare, insomnie, uneori situatii de ospitalitate, cu putina atentie la nevoile primare ale asistentului familiei (alimente, odihna ...)", precizeaza Vergari.Burnout este un concept care se refera la unul dintre principalele riscuri in munca ingrijitorilor personali: reprezinta o stare de disconfort, impotenta, stare de rau, suferinta generata de solicitari emotionale cauzate de contactul constant cu situatiile de suferinta si se manifesta prin epuizare emotionala, un sentiment de lipsa de implinire personala si de depersonalizare a propriei munci.Depresia asistentilor familiali se manifesta prin "arderea" resurselor emotionale, care pot anula propria munca. Uneori atitudinea si refuzul (depersonalizarea) pot avea prioritate fata de destinatarii activitatii de ingrijire (reactii crude, comportament negativ fata de asistat). Adesea, toate acestea sunt insotite de un sentiment de inadecvare, de lipsa de stima de sine si de un sentiment de esec in munca.Destul de des multi asistenti familiali, in special din Europa de Est, se intorc acasa. In ultimii ani am fost martorii unui fenomen psiho-social care ii afecteaza pe multi dintre asistentii de familie care s-au intors din Italia: sindromul Italia.Acesta este un fenomen care afecteaza ingrijitorii (in special romani, moldoveni, ucrainieni) care au ajutat persoanele in varsta din Italia, care au ramas aproape de cei care abia le puteau plati sau in situatii de coabitare dificila care le-au provocat imbolnavirea.Astfel de cazuri au fost deja tratate in clinica Socola din Romania."In cazurile mai blande, au fost inregistrate stari anxiogene, tulburari de identitate, tulburari de alimentatie si somn, tulburari somatoforme si disociative. In cazurile mai grave, pacientii prezinta comportamente psihotice, tulburari obsesiv-compulsive, tulburari si depresii paranoide si schizoide; acestea, in formele cele mai grave, pot duce la sinucidere", sustine psihoterapeutul., povesteste ca la Institutul de psihiatrie Socola din Iasi, ingrijitoarele familiale spitalizate sunt mai mult de 200 pe an, "depresive, suferinde de insomnie, cu tentative de sinucidere."O treime dintre paciente incearca sa se sinucida cel putin o data si adesea reusesc."Mai mult decat o boala, "Sindromul Italia" este un fenomen medico-social", explica, psihiatru primar la clinica de la Iasi: "Exista o lipsa prelungita de somn, desprinderea de familie, maternitatea delegata bunicilor, sotilor, vecinilor... Avem multe cazuri."