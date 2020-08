Singura categorie de soferi scutita de prezentarea testului negativ COVID la vama Greciei. Reglementarea de ultima ora a autoritatilor elene

"Autoritatile elene au anuntat ca tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre ale Republicii Elene, fara a necesita detinerea unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2. Aceasta noua modificare vizand conditiile de acces pentru transportatorii de marfa a fost posibila inclusiv urmare demersurilor efectuate, in regim de urgenta, de catre Ministerul Afacerilor Externe, in plan bilateral si la nivelul Comisiei Europene avand in vedere necesitatea respectarii recomandarilor acesteia referitoare la culoarele verzi de transport ", a anuntat, vineri seara, MAE Ministerul Afacerilor Externe atrage insa atentia ca reglementarile privind obligativitatea prezentarii acestui test raman in vigoare pentru toate celelalte categorii de persoane care calatoresc in Grecia. Toate aceste masuri sunt valabile pana la data de 31 august 2020.MAE reaminteste ca testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate din tara de origine, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.Prezentarea unui certificat care sa ateste rezultatul negativ al testului COVID-19 nu exclude procedura testarii aleatorii si nici completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form si prezentarea codului QR. Formularul este disponibil, in limba engleza, la adresa: https://travel.gov.gr, unde sunt disponibile si conditiile de calatorie valabile pentru aceasta perioada.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.