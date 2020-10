Cretu (ELCEN): Sistemul de incalzire al Bucurestiului este in colaps

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

El a participat la videoconferinta Profit Energy.Forum, cu tema "Energia post- coronavirus "."Sistemul de energie termica al Bucurestiului este in al doisprezecelea ceas, repet acest lucru de vreun an, doi. Ca in bancul cu Petrica si lupul, pana in acest an unii nu credeau ca suntem in colaps, dar iata ca toata vara cetatenii orasului Bucuresti s-au plans de calitatea serviciului, lipsa apei calde si lipsa parametrilor de apa calda", a afirmat Cretu.Reprezentantul producatorului de energie s-a aratat optimist pentru viitor, avand in vedere interesul primarului general ales, Nicusor Dan , care a venit in vizita la Elcen a doua zi dupa castigarea alegerilor."A fost o vizita istorica, a fost pentru prima data cand un primar al Capitalei a venit in vizita la Elcen. Am avut o discutie consistenta, de trei ore, pentru a gandi solutii si drumuri de urmat pentru incalzirea bucurestenilor si investitiile viitoare. Contextul este unul optimist. Insa aceste investitii nu pot fi facute prin magie in doua saptamani sau intr-o luna, asa ca aceasta iarna o vom trece printr-un management de criza, printr-o gestionare a avariilor cat se poate de rapida, astfel incat sa nu fie probleme", a sustinut el.Cretu a aratat ca Elcen a modernizat instalatiile de ardere pentru sase cazane si mai exista unul in lucru, care va fi finalizat luna viitoare, pentru a indeplini restrictiile de mediu."Aceste cazane sunt din anii '60, '70, '80, dar e nevoie de investitii in centrale noi, in ciclu combinat, de noua generatie, eficiente raportat la consumul de gaze si la emisii. Perspectiva pare optimista avand in calcul Fondul de Modernizare, cunoastem ca UE prin directive sustine cogenerarea de inalta eficienta. Trebuie sa ne ramana mereu in minte o intrebare, cum incalzim orasul Bucuresti, cu 2-3 milioane de oameni, cu 600.000 de apartamente racordate, cu 9.000 de institutii, spitale , scoli, gradinite, care depind de acest sistem. Evident ca solutia este legata de investitii in centrale pe gaze in cogenerare de inalta eficienta si suntem deschisi la orice investitii din surse regenerabile care pot eficientiza, care pot veni cu un aport suplimentar in anumite perioade, de exemplu in anumite perioade de varf sau apa calda vara. Putem incerca proiecte pilot sau proiecte de cercetare, orice propunere de solutii regenerabile. Dar pentru a asigura in Bucuresti cele 1.000 de gigacalorii necesare incalzirii orasului este nevoie de investitii in centrale de cogenerare de inalta eficienta pe gaze", a subliniat el.Administratorul Elcen a precizat ca la CET Sud, care asigura aproape jumatate din consumul din Bucuresti, ar fi nevoie de centrale noi de 200-400 de MW, in functie de cat va arata studiul de fezabilitate, iar la CET Grozavesti e necesar un grup nou de 50 de MW."Cel tarziu in anul 2021 este nevoie de demararea acestor investitii, pentru a avea urmatorii 20 de ani siguranta sistemului. In paralel este proiectul pe fonduri europene de reabilitare a conductelor, a fost depus in iulie 2020 - mai bine mai tarziu decat niciodata, daca in 2021 putem intra in linie dreapta, avem in fata multi ani de reabilitare a conductelor in paralel cu noile centrale.Radacina tuturor problemelor in sistemul de termoficare al Bucurestiului sta in aceasta impartire a producatorului Elcen, pe de o parte, la Ministerul Economiei, Energiei si transportatorul si distribuitorul de energie termica, RADET, actualmente Termoenergetica, in subordinea Primariei Capitalei. Solutia corecta este integrarea sistemului", a mai spus Cretu.Potrivit responsabilului Elcen, aceasta separare a dus la intarzieri de plati, neintelegeri, nesincronizare a reparatiilor si a investitiilor, acele penalitati care s-au rostogolit."Planul de reorganizare al Elcen prevede mai multe optiuni, inclusiv optiunea Primariei de a achizitiona activele Elcen. Am vorbit cu primarul Nicusor Dan si despre planul de reorganizare si despre viziune. Problema sta in capacitatea Primariei de a putea sustine financiar aceasta situatie, intrucat iarasi cunoastem ca Primaria are o gaura, ca sa vorbesc elevat, de cateva miliarde de lei. Deci provocarea noului primar este sa aduca primaria pe zero, de a plati arieratele si totodata de a investi in viitor. E nevoie de o analiza serioasa, pe cifre. In paralel, si Romgaz face o analiza de preluare a activelor Elcen. Important este sa iesim din insolventa si sa ajungem la o sanatate financiara. Cat timp primaria nu este partener intr-un asemenea proiect, cum din pacate s-a intamplat in ultimii doi ani, evident ca nu mai esti credibil si bancabil, iar problemele se acumuleaza ca un bulgare de zapada ", a concluzionat Claudiu Cretu, administrator special al Electrocentrale Bucuresti.