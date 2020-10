Sistemul national de planificare familiala, inca o poveste despre indolenta statului roman: "Medicii sunt bine pregatiti, dar nimeni nu ne baga in seama"

Capitolul I - Despre avort inainte de '89: daca doreai sa ajuti femeile, puteai ajunge la procuratura

Capitolul II - Infiintarea retelei nationale de planificare familiala

Capitolul III - Inceputurile: "un birou, un scaun si cam atat"

Capitolul IV - Dezvoltarea retelei

Capitolul V - Reteta unui esec

Sunt cele mai recente date obtinute de Asociatia SEXUL VS BARZA, in urma unei cercetari. In spatele acestor statistici sta un sistem care se intinde pe aproape trei decenii si care, asemenea unei gradini frumoase, cand nu mai este ingrijita, se ofileste.Iuliana Baltes, medic specialist cu competenta in planificarea familiala si ecografie generala, este o pioniera a sistemului romanesc de planificare familiala. Ea a fost alaturi de femei si a luptat pentru ele inca dinainte de Revolutie , cand avortul se facea doar in secret si cu riscuri uriase atat de partea pacientilor, cat si de partea medicilor, si continua sa lupte si astazi.In continuare, o poveste despre avort, contraceptie si planificare familiala in Romania, spusa de Iuliana Baltes pentru Ziare.comIuliana Baltes vorbeste despre scene pe care nu si-ar dori sa si le mai aminteasca. "In perioada aceea neagra", asa cum numeste ea anii care au precedat Revolutiei, era stagiara la maternitatea Bucur."Pana in '89 nu se discuta despre contraceptie, nu aveam nicio cunostinta, nicio informatie legata de metodele de planificare familiala, de contraceptive. Nu era voie sa se discute. Singurele cunostinte le mai aveau medicii ginecologi, dar ei erau indrumati sa ne ofere informatii despre cum se ramane insarcinata, nu cum poate sa evite femeia o sarcina nedorita.Mai circulau pe sub mana contraceptive pilule, in general erau cele aduse din Ungaria, clasicul rigevidon, un contraceptiv clasic de buna calitate. Si eu mi-am facut rost prin manichiurista sau coafeza, ceva de genul. Mai circulau tot pe sub mana sterilete din Iugoslavia, asa stiam eu, fie in rare cazuri cate un medic ginecolog care isi asuma aceasta responsabilitate le fabrica manual. Din ata chirurgicala de un anumit tip faceau niste inele pe care discret le introduceau in uter. Asta insemna un risc enorm pentru medicul respectiv, risc sa intri la inchisoare pentru ca in maternitati, dintre cadrele medicale sau auxiliare, existau delatori care te parau la militie si dupa aceea ajungeai la procuratura, incercand sa ajuti femeile."Scenele invocate de Iuliana Baltes sunt, la propriu, sangeroase. In unele cazuri stau chiar sub semnul fatalitatii. Femeile erau "disperate", iar manevrele menite sa le salveze de la sarcina, periculoase."Fiind stagiara in perioada aceea neagra, la maternitatea Bucur, imi aduc aminte cum impreuna cu medicii de garda incercam cumva sa le ajutam. Femeile insarcinate, care nu doreau sarcina, isi provocau o sangerare acasa. Erau disperate. Veneau la maternitate , le internam pentru ca era sangerare, si incercam sa le gasim un diagnostic care sa justifice sangerarea, ca sa poata fi chiuretate. Ca sa chiuretezi pe vremea aceea, adica sa scoti sarcina, nu puteai sa intervii sub nicio forma decat daca anuntai procuratura si procurorul de serviciu iti dadea ok-ul sa faci manevra respectiva. In general explicai pe scurt diagnosticul si noi stiam sa gasim o formula ca sa ne justifice manevra respectiva.Uneori, din nefericire, nu mai puteai sa faci un simplu chiuretaj si se ajungea la interventie chirurgicala, se putea scoate uterul de urgenta, ca sa stapanesti sangerarea. Pentru ca acele manevre erau urmate in general de infectii, femeia mai statea o zi-doua acasa.Imi aduc aminte si acum. Eram de garda, a venit sotul cu sotia, era o doamna tanara, pe brate, era in moarte clinica. Am incercat sa o reanimam, nu a mai fost posibil. Ca sa ii ajutam, ca sa nu spunem ca a venit cu ea deja moarta in brate, am declarat ca a murit in camera de garda ca sa ii absolvim de consecinte, puteau sa intre la inchisoare."Iuliana Baltes descrie experienta acelor vremuri de la maternitatea Bucur ca pe o "aventura permanenta" pentru ca nu putea avea incredere nici macar in colegii ei care ar fi putut pur si simplu "sa dea un telefon la militie si sa te spuna".Valul schimbarii de dupa '89 a venit odata cu liberalizarea avortului si cu imprumutul solicitat de noul guvern de la Banca Mondiala, livrat doar cu conditia introducerii planificarii familiale in Romania."Prin 92 s-a infiintat reteaua de planificare familiala in Romania. Ministerul Sanatatii a creat niste cabinete de planificare familiala, au fost initial vreo 240 in totata tara, in general localizate langa maternitatile din orase, mai mari sau mai mici. Ministerul nu prea stia cu ce se mananca, cine ar trebui sa ocupe posturile. Atunci, au apelat la experti din exterior si, in paralel cu aceasta retea de planificare familiala, tot din exterior, cu sprijin, cativa medici inimosi de la maternitatea Giulesti, adica profesorul Bogdan Marinescu, doctorul Sorin Puia, cu sprijinul Federatiei Internationale a Asociatiilor de Planificare Familiala, au creat un ONG care s-a numit Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS).Au venit la ei experti din exterior si s-au implicat mai mult decat Ministerul Sanatatii. Au creat primele clinici private de planificare familiala, in general pe langa centrele universitare mari: Bucuresti, Iasi, Constanta."Recrutarile s-au facut din randul medicilor generalisti care doreau sa se implice. Asa a ajuns Iuliana Baltes sa ocupe un post, prin concurs, la un cabinet de planificare in apropiere de Bucuresti, la Urziceni. Mai departe, a urmat asteptarea."S-a dat concursul, s-a luat concursul, dar trainingul nostru nu a inceput. A durat chestia asta aproape un an. Eram cu concurs pe post, dar noi ramasesem tot la posturile la care lucrasem pana atunci. Era o retea care nu functiona", povesteste medicul.Dupa ce a participat la o conferinta internationala pe tema sanatatii reproductive, Iuliana Baltes a decis sa nu mai astepte initiativa din partea statului si si-a deschis propriul cabinet in spitalul in care lucra la acel moment."Personal, prin colegii ginecologi, am aflat de acest ONG, SECS. Intamplator SECS-ul organiza o conferinta internationala pe tema de sanatate a reproducerii. Am participat si, brusc, mi s-a luminat un pic mintea. Am aflat primele notiuni: ce inseamna contraceptivele, cum se utilizeaza corect contarceptivele, ce inseamna planificarea familiala. Pentru mine a fost ca si cum din intuuneric as fi ajuns intr-un loc luminat, in care vedeam toate amanuntele.Atunci, m-am dus la directorul spitalului si i-am spus sa facem ceva in sensul asta. Mi-a dat cabinetul care insemna o incapere cu un birou si un scaun, si cam atat. Nu contraceptive, nu asitenti, nu logistica."La inceput, Iuliana Baltes a facut o munca de convingere. Femeile care o vizitau la cabinet, atat din mediul rural, cat si din mediul urban, au prins incredere ea si, dupa cativa ani, au inceput sa vina singure la cabinet. Surpriza, care si acum o misca, este prezenta in numar mare a femeilor din mediul rural."In primii trei ani la inceput numai eu am vorbit si dupa aceea nu mai era nevoie sa vorbesc, veneau femeile singure. Femeile din mediul rural, mai mult decat femeile din mediul urban, au utilizat corect contraceptivele, si-au planificat sarcinile si sunt unele paciente pe care le-am dus de la inceputurile vietii lor sexuale pana la menopauza.Au acceptat mai usor prin faptul ca au vazut imediat beneficiile. Veneau din mediul rural unde munceau mult, nu isi castigau singure existenta, erau supuse presiunilor sotilor abuzivi. Veneau cu sfintenie sa-si ia pilulele contraceptive sau sa-si faca contraceptivul injectabil. Veneau sa spuna ca doresc intreruperea contraceptiei ca sa aiba o sarcina. Dupa ce nasteau, isi reluau contraceptia."Desi se creasera specialistii si cabinete de planificare familiala, lipsa veniturilor le impiedica pe femeile din zona rurala sa isi permita contraceptivele, care costau pe atunci sub 10 lei."La inceput nu aveam cum sa distribuim gratuit contraceptive, numai contracost. A existat o derogare prin care spitalele achizitionau contraceptive si le distribuiam contracost prin cabinetele de planificare.Evident, costul unei folii era mai mic decat la farmacie, dar, s-a vazut in timp, in urma studiilor efectuate si a presiunilor facute de SECS, ca erau unele femei care nu isi permiteau nici folia cea mai ieftina de contraceptiv, la acea vreme intre 5 si 7 lei. Atunci, Minsterul Sanatatii a inceput sa distribuie contraceptive gratuit prin reteaua cabinetelor de planificare familiala.La inceput a fost o incercare modesta, se distribuia un singur tip de contraceptiv. Dar a inceput sa creasca numarul de femei care au accesat serviciile de planificare familiala.Au fost create niste criterii care au ramas neschimbate pana in zilele noastre: elevii, studentii si persoanele somere beneficiaza de contraceptive, toate femeile care fac o intrerupere de sarcina intr-o unitate de stat, femeile care declara in fata medicului ca nu au venituri, toate femeile din mediul rural."Sistemul a functionat pana la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, motorul fiind sprijinul financiar american si expertiza membrilor SECS. Prin efortul conjugat al acestor forte, Iuliana Baltes a reusit sa formeze aproximativ 5.000 de medici din mediul rural in planificarea familiala."La un moment dat, inainte de a intra in UE, a existat un sistem care a functionat foarte bine. Pe vremea aceea in Romania, nefiind in Uniunea Europeana, functiona si Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) care era un donator important si un partener al institutiilor guvernamentale.Cu spijinul banilor veniti de la USAID si prin formatorii creati de Ministerul Sanatatii si SECS, am inceput la randul nostru sa formam medicii de familie din rural. In sensul de a le oferi servicii de planificare familiala femeilor sanatoase pe care le aveau in comunitate. Femeile care aveau o problema de sanatate erau trimise la cabinetele de planificare.Am format, pe parcursul a doi sau trei ani, cam 5.000 de medici de familie din zonele indepartate sau defavorizate. Prin acest program le dadeam si lor contraceptive gratuite sa distribuie prin comunitati."Evolutia sistemului national de planificare familiala a stagnat in momentul in care SECS a pierdut sprijinul financiar de la USAID, iar Ministerul Sanatatii a abandonat proiectul."A mers foarte bine o perioada. O perioada cat SECS-ul a fost motorul si locomotiva care a ajutat Ministerul Sanatatii si care, la un moment dat, crease un sistem bine pus la punct. De la inceput am introdus si alte servicii, am promovat screeningul de cancer de col, am facut screening pentru infectia cu transmitere sexuala. Asa am castigat pe parcursul anilor paciente care ne-au ramas fidele ani si ani.In momentul in care am intrat in Uniunea Europeana, donatorul american s-a retras din parteneriat. Programul ar fi trebuit sa se deruleze in continuare. Nu au mai fost acei bani. Uniunea Europeana a considerat ca in Europa totul este bine pus la punct, nu sunt probleme, nu e o prioritate si nu a mai fost interesata. Ministerul Sanatatii, cat timp a fost SECS-ul, a functionat ok.O perioada a mai existat un stoc de contraceptive, a mai cumparat ceva Ministerul Sanatatii, dar in cantitatii mai reduse. Intre anii 2000 si 2006 a mai functionat programul, dar, incet, incet s-a vazut ca o ia pe o panta descendenta.Ministerul nu a mai cumparat contraceptive pentru distributie gratuita. Incet incet nu a mai existat contraceptivul injectabil, care a fost foarte bine primit. Dupa aceea nu au mai existat doua tipuri de contraceptive spre distributie gratuita, ci unul singur."Totul s-a terminat. Ne spuneau ca se fac referate, ca se vor achizitionat si, de patru ani cel putin, nu mai exista nimic in sistem."De statisticile nefericite se fac responsabilii si colegii de breasla, considera Iuliana Baltes, medici ginecologi care, in loc sa trimita pacientele in cabinetul de planificare familiala pentru consiliere, prefera sa efectueze procedura avortului pentru a incasa bani."Nu a existat o femeie trimisa de colegii ginecologi sa ii dau contraceptive, pentru ca veneau la intrerupere de sarcina si spitalul castiga o suma de bani. Cand eram la Urziceni, una dintre colege mi-a spus ca de pe urma unei femei care ramane insarcinata si naste castiga niste puncte pentru care primeste bani."Medicii in continuare motivati de misiunea de a oferi consiliere pentru planificarea familiala au continuat sa bata la usa Ministerul Sanatatii. O usa de dupa care autoritatile au scos capul pentru a spune buna ziua si pentru a o inchide la loc."O parte din colegi s-au retras din sistem, au trecut in sistemul medicinei de familie, au virat catre orice altceva. O parte dintre noi au ramas entuziasti in continuare pentru ca ne-a placut dintotdeauna. Am tot propus ministerului diverse intalniri sa revigoram reteaua de planificare. Medicii sunt bine pregatiti, ar putea sa faca multe lucruri, dar nimeni nu ne baga in seama. Schimbandu-se des ministrii Sanatatii, fiecare a venit cu o strategie in care a gasit orice prioritar, numai sanatatea reproducerii nu", spune Iuliana Baltes."In primul rand, pentru ca accesul este facil. Cabinetele de planificare sunt singurele cabinete medicale pentru care nu trebuie trimitere de la medicul de familie. Oricine, de oriunde, poate sa acceseze orice cabinet de planificare familiala si se poate reveni in fiecare zi. Medicul de planificare intotdeauna va avea disponibilitatea sa ii raspunda unei persoane asupra tuturor intrebarilor legate de viata reproductiva.In acelasi timp, cabinetele de planificare elibereaza si certificate prenuptiale."