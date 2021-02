Site ortodox extremist, despre moartea bebelusului din Suceava: "S-a dus direct in Rai. Presa lepadata condamna din nou Botezul prin scufundare"

Reactia ArhiepiscopieiSucevei si Radautilor

Desi medicii au reusit sa-l resusciteze, copilul a mai trait doar cateva ore. Tatal sau spune ca micutul a fost bagat in apa desi plangea si astfel ar fi inspirat apa Autorii care lucreaza la site-ul ortodoxinfo.ro considera ca, in realitate, relatarea evenimentului tragic petrecut la Suceava ar fi o acoperire prin care "presa lepadata" condamna botezul prin scufundare."Forma de savarsire a botezului prin intreita afundare completa in apa era generala in Biserica veche, fiind reglementata prin oranduiri bisericesti. Botezul prin turnare sau stropire n-a fost admis decat pentru cei bolnavi, care nu puteau suporta afundarea in apa (botezul clinicilor, adica al celor ce stateau culcati). El a fost admis sporadic si in cazuri normale in Apus incepand prin secolul IX, iar mai tarziu s-a generalizat peste tot in Biserica Romano-Catolica, de unde l-au mostenit si protestantii de toate nuantele", se arata intr-un articol publicat pe site-ul mentionat.Administratorii site-ului arata, intr-o caseta publicata in subsolul fiecarei stiri, ca ar fi cenzurati deoarece "Guvernul nu doreste aflarea adevarului despre pandemia Covid-19".In cazul deceseului bebelusului din Suceava, politia a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa.Reprezentantii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor au transmis un comunicat de presa in cazul bebelusului care a murit la scurt timp dupa botez "In tratatul sau "Despre copiii care mor timpuriu", Sfantul Grigorie de Nyssa ofera mai multe raspunsuri, subliniind ca orice faptura creata vine de la Dumnezeu, Care se ingrijeste de existenta acesteia, fie ea mai lunga sau mai scurta. Iar daca ingaduie curmarea unei vieti inainte de vreme, dupa mintea omeneasca, este pentru ca, in prestiinta Sa, Dumnezeu nu vrea sa il priveze pe prunc de vreuna din binecuvantarile Sale, stiut fiind faptul ca omul este inzestrat cu multe daruri, pe care are insa libertatea sa le foloseasca precum considera.Nu exista cuvant si nici fapta care sa stearga lacrimile si sa aline acum inimile frante ale parintilor si rudelor, insa le suntem alaturi in acest moment deosebit de greu si ne rugam cu staruinta Mult Milostivului Dumnezeu sa ii intareasca, sa ii mangaie si sa tamaduiasca aceasta rana, impreuna cu pruncul Iustin, care de acum ii va veghea din preajma tronului Parintelui ceresc", a transmis Arhiepiscopia Sucevei.