Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala si patru judete au cifre alarmante

Capitala a ajuns la un total de 44.795 de cazuri dupa ce au fost raportate alte 845 de noi imbolnaviri, Bucurestiul ajungand la o incidenta a cazurilor de 5,11 cazuri la mia de locuitori.Un numar ridicat de imbolnaviri a fost raportat si in judetul Cluj, nu mai putin de 423 de cazuri, judetul ajungand la un total de 13.161 de cazuri si o incidenta de 6,56 de cazuri la mia de locuitori, a doua cea mai mare din tara dupa Sibiu - 6,89.Pe locul trei la numar de cazuri noi s-a situat judetul Olt, cu 367 de cazuri, fiind atins un total de 4.861.De asemenea un numar ridicat de cazuri a fost raportat si in judetele Timis si Constanta, 344, respectiv 361, de cazuri noi. Timisul a ajuns la un total de 13.029 de cazuri iar Constanta la 8.551. In Timis incidenta cazurilor a ajuns la 6,38 la mia de locuitori.Dupa Capitala, cele mai multe cazuri per total sunt inregistrate in judetul Iasi, 13.364, judet care astazi a raportat 332 de cazuri, si judetul Cluj.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetul Ialomita, 28, judetul atingand un total de 2.868 de cazuri.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1.Alba 6749 189 5,432.Arad 7275 135 4,893.Arges 8702 125 2,724.Bacau 9726 116 2,285.Bihor 9258 199 5,646.Bistrita-Nasaud 3765 113 3,727.Botosani 4190 82 2,588.Brasov 12212 204 4,589.Braila 3932 44 1,8210.Buzau 4824 85 2,0611.Caras-Severin 3301 99 2,6912.Calarasi 2482 107 1,8513.Cluj 13161 423 6,5614.Constanta 8551 361 3,8915.Covasna 2873 43 3,2216.Dambovita 8016 80 3,0417.Dolj 8627 211 3,818.Galati 7257 78 1,7519.Giurgiu 2467 107 2,0120.Gorj 3467 44 1,8521.Harghita 3720 64 2,722.Hunedoara 5483 163 3,0423.Ialomita 2868 28 2,3824.Iasi 13364 332 2,5125.Ilfov 8318 237 3,4226.Maramures 5998 82 3,7127.Mehedinti 2662 39 2,0328.Mures 7423 183 4,4729.Neamt 7372 106 2,7230.Olt 4861 367 1,3431.Prahova 13114 256 3,6432.Satu Mare 2832 128 3,0333.Salaj 4035 57 6,4734.Sibiu 8324 282 6,8935.Suceava 10652 182 2,1236.Teleorman 3929 75 2,6237.Timis 13029 344 6,3838.Tulcea 1885 30 1,5239.Vaslui 5917 98 2,0140.Valcea 6090 43 3,0741.Vrancea 4038 54 1,4342.Mun. Bucuresti 44795 845 5,1143.Cazuri noi nealocate pe judete 2751* 464TOTAL 314.295 7.304