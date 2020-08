Situatia de securitate de pe flancul estic al NATO, tema de discutie intre ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si omologul sau din Estonia, Juri Luik

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, agenda discutiilor a inclus elemente privind stadiul cooperarii militare bilaterale, aspecte privind situatia regionala de securitate, teme curente de pe agendele NATO si UE, precum si alte aspecte referitoare la relatia transatlantica."In cadrul discutiilor, cei doi ministri au abordat aspecte privind situatia de securitate de pe flancul estic al NATO, subliniind importanta continuarii procesului de consolidare a posturii NATO, de la Marea Baltica la Marea Neagra. In acest context, oficialul roman a accentuat importanta strategica a celor doua regiuni pentru securitatea Aliantei, punctand oportunitatea cooperarii aprofundate intre Aliati, intr-un context de securitate caracterizat de multiple provocari", se precizeaza in comunicat.Ministrul roman al apararii a reliefat importanta, eforturile nationale si stadiul procesului de operationalizare a unor structuri multinationale aliate de pe teritoriul Romaniei, in special Brigada Multinationala Sud-Est de la Craiova si Comandamentul Multinational de nivel Corp Sud-Est de la Sibiu.De asemenea, arata sursa citata, oficialul roman a salutat valoarea adaugata pe care o aduce, in domeniul apararii cibernetice, Centrul de excelenta NATO pentru aparare cibernetica (Cooperative Cyber Defence / CCD CoE) de la Tallinn.Referitor la cooperarea in cadrul Uniunii Europene, au fost abordate aspecte privind stadiul si perspectivele initiativelor UE, cu accent pe Cooperarea Structurata Permanenta (PESCO) si Fondul European de Aparare (EDF). In context, a fost subliniata importanta cooperarii NATO-UE, din perspectiva asigurarii complementaritatii proiectelor si initiativelor curente, se afirma in comunicat.In finalul discutiilor, cei doi oficiali au evidentiat interesul pentru dezvoltarea cooperarii bilaterale in domeniul apararii. De asemenea, ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si-a exprimat disponibilitatea de a continua dezvoltarea programelor de cooperare in domenii de interes comun, precum invatamantul militar si apararea cibernetica.