MAE: Aproape toti romanii blocati pe aeroportul din Cancun au putut intra in Mexic. Doar cinci nu au acces din cauza unor alerte de securitate

Cinci romani nu au avut voie sa intre in Mexic

Alerta de calatorie in Mexic

"Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul sau mexican, autoritatile mexicane au remediat, in regim de urgenta, situatia cetatenilor romani blocati pe aeroportul international din Cancun . De asemenea, ministrul mexican al afacerilor externe a transmis omologului roman, in numele Guvernului tarii sale, regrete pentru impactul negativ produs de actiunile autoritatilor mexicane", a transmis MAE , intr-un comunicat de presa.Conform Ministerului Afacerilor Externe, tuturor cetatenilor romani blocati in aeroport li s-a permis accesul pe teritoriul Statelor Unite Mexicane, cu exceptia a 5 cetateni romani, pentru care a fost dispusa masura nepermiterii intrarii, din cauza existentei unei alerte de securitate individuale, acestia urmand a se intoarce in tara in cursul acestei zile."Toti cetatenii romani au fost reevaluati in mod individual cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul mexican.Insarcinatul cu afaceri ad interim din cadrul Ambasadei Romaniei in Statele Unite Mexicane s-a aflat in aeroport pe durata derularii procedurilor si a acordat asistenta cetatenilor romani care au avut nevoie de informatii, sprijin pentru asigurarea traducerii si indrumare pentru completarea formularelor. Acesta a fost asistat si de consulul onorific al Romaniei la Cancun", a mai arata MAE in comunicatul de presa.De asemenea, ca urmare a demersurilor efectuate mai ales cu prilejul discutiei telefonice a ministrului Aurescu cu omologul mexican, cand partea romana a subliniat ca alertele de securitate cu caracter general vizand persoanele de cetatenie romana sunt inadmisibile, autoritatile mexicane au confirmat faptul ca eventualele alerte de securitate care pot afecta dreptul cetatenilor straini de intrare pe teritoriul mexican trebuie sa fie intotdeauna cu caracter individual, iar eventuale decizii de nepermitere a accesului pe teritoriul mexican trebuie fundamentate pe evaluari individuale, de la caz la caz, si nediscriminatorii. Partea romana si cea mexicana vor pastra in perioada urmatoare un contact apropiat pentru prevenirea unor probleme similare.Insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Romaniei din Mexic va ramane in Cancun in urmatoarele zile pentru a se asigura ca cetatenii romani care nu au primit acord de intrare vor parasi teritoriul mexican si pentru a ramane in contact cu autoritatile locale.De asemenea, MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani sa manifeste precautie cu privire la decizia de a calatori in scop turistic in aceasta perioada , mai ales in cazul destinatiilor care sunt afectate de pandemia de COVID-19. MAE reaminteste, in context, ca zonele Ciudad de Mexico si Cancun sunt clasificate ca zone cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19 (Ciudad de Mexico este considerata zona rosie, iar Cancun, zona portocalie).Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ciudad de Mexico: 00 52 55 5280 0447 si 00 52 55 5280 1869, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice la Ciudad de Mexico: 00 52 55 38 833 072.