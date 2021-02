Slovacia prelungeste starea de urgenta pana pe 19 martie

Dupa o dezbatere in plen ce s-a desfasurat cu intermitente incepand de miercuri, o larga majoritate a parlamentarilor a votat in favoarea motiunii guvernului de prelungire a starii de urgenta.Starea de urgenta, care a fost declarata la 1 octombrie si de atunci a fost prelungita de mai multe ori in Slovacia, va fi valabila acum pana pe 19 martie.Alaturi de alte prevederi, starea de urgenta permite recrutarea si transferul fortat al lucratorilor din sistemul sanitar, precum si interzicerea reuniunilor.CITESTE SI: Primele concluzii ale uriasei campanii de testare din Slovacia. Rezultatele a 2,5 milioane de teste arata ca unul din 100 de slovaci are COVID-19 O interdictie de circulatie este in vigoare de la inceputul anului, insa aceasta este dificil de controlat din cauza caracterului confuz al exceptiilor.Potrivit autoritatilor slovace in domeniul sanatatii, Slovacia a inregistrat de la inceputul pandemiei 303.420 de contaminari si aproape 7.000 de decese cauzate de COVID-19. Tara central-europeana are aproximativ 5,5 milioane de locuitori.Potrivit Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), numarul de noi contaminari la 100.000 de locuitori este in Slovacia de 526 in ultimele 14 zile, mai mare de patru ori decat in Germania.Cu 239,3 decese de COVID-19 la un milion de locuitori in ultimele 14 zile, Slovacia se afla in prezent pe primul loc la acest capitol intre tarile Europei.