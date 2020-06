Slujba de consacrare fara credinciosi si cler pentru cel mai tanar episcop catolic din lume. Eveniment la Catedrala Greco-Catolica din Blaj

Ziare.

Unul dintre cei doi, Cristian Dumitru Crisan, in varsta de 39 de ani, va deveni cel mai tanar episcop catolic din lume. Anuntul privind data consacrarii acestora a fost facut de Cardinalul Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica, presedintele Sinodului Episcopilor.Alaturi de Cristian Dumitru Crisan, episcop ales Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia si Fagaras, Episcop titular de Abula, va fi consacrat si Calin Ioan Bot, episcop ales Auxiliar al Eparhiei de Lugoj, Episcop titular de Abritto."Impreuna cu Sfantul Parinte Papa Francisc, urmand prevederile canonice, i-am proclamat pe noii Episcopi la Roma respectiv la Blaj, pe data de 22 ianuarie 2020. In virtutea drepturilor conferite de Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, conform can. 82, avem bucuria sa anuntam data consacrarii celor doi noi Episcopi: Duminica 21 iunie 2020 la ora 11,00, in Catedrala Arhiepiscopala Majora "Sfanta Treime" din Blaj", a transmis Cardinalul Lucian, citat de e-communio.ro.Potrivit reprezentantilor Bisericii, din cauza conditiilor sanitare impuse de starea de pandemie, celebrarea consacrarii celor doi Episcopi va avea loc fara participarea clerului si a credinciosilor, urmand ca o Sfanta Liturghie solemna sa fie celebrata la o data ce va fi comunicata ulterior.Cristian Dumitru Crisan este preot din 2008. In anul 2010 a obtinut Licenta in Drept Canonic la Institutul "Utriusque Iuris" al Universitatii Pontificale a Lateranului, iar in 2012 a obtinut Doctoratul in cadrul aceleiasi Universitati. In anul 2012 a fost numit Paroh al Parohiei "Sfantul Gheorghe" din Paris si Rector al Misiunii Greco-Catolice din Franta.Pe data de 9 aprilie 2018, Sfantul Parinte Papa Francisc l-a numit in functia de Vizitator Apostolic pentru credinciosii greco-catolici romani din Europa occidentala, iar pe 11 octombrie 2018 a fost numit Coordonator national pentru pastoratia greco-catolicilor romani din Italia de catre Consiliul Permanent al Conferintei Episcopale Italiene.