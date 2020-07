Sobolanii au luat cu asalt terasele restaurantelor din New York

In schimb, patronii sunt ingrijorati de aparitia rozatoarelor in preajma restaurantelor.Giacomo Romano, proprietarul restaurantului italian Ciccio din cartierul Soho, Manhattan, a spus ca sobolani din parcurile din apropiere i-au hartuit clientii inca de la redeschiderea restaurantelor in aer liber."Noaptea trecuta un client s-a trezit cu un pui de sobolan trecandu-i peste pantofi. Puteti sa va imaginati reactia lui", a declarat acesta pentru canalul american NBC.Romano si alti proprietari au solicitat masuri de reducere a populatiei de sobolani in masura in care New York isi revine dintr-o criza sanitara care a luat peste 20.000 de vieti.