Sociologul Barbu Mateescu, despre conspirationisti: Nu sunt 100% cu mintea nici in secolul 19, dar nici in secolul 21

"Cateva observatii despre fanii conspiratiilor. Subiectul ma plictiseste deja dar recunosc ca mai am cateva idei in minte, si deci le plasez aici:1a. Cu exceptii rarisime, pentru acesti oameni nu exista doar o singura conspiratie. Daca tu crezi ca Bill Gates e anticristul, nu te opresti aici. Vei crede si in puterile magice ale dacilor. Si/sau in legenda urbana a ambulantelor negre. Si/sau ca vom fi cipati de un guvern mondial.Vorbim de gandire magica, nu de idei anume. Peste patru ani o sa fie Elon Musk =diavolul sau faptul ca romanii (latinii) erau de fapt extraterestri sau faptul ca Teoctist facea minuni. Oamenii sunt foarte flexibili si adaptabili. Iti amintesti de Arsenie Boca? Unde a disparut moda aceea?1b. Ateismul sau agnosticismul sunt masiv subreprezentate in randul conspirationistilor. Mergeti pe paginile de profil ale oamenilor care o acuza pe Andreea Esca ca minte. Veti gasi referiri intense si numeroase la credinta, la puterile lui Dumnezeu, la sfinti buni si miracole benefice.Nu e nimic surprinzator in contextul in care vorbim de gandire magica si de practicantii ei. Daca un om crede ca o fiinta barboasa si benevolenta sta sus si vede tot, stie tot, planifica tot, exista o probabilitate ca acest om sa poata accepta ca exista si alte entitati asemanatoare, dar rele, cu omnipotenta echivalenta, gen falsificand o pandemie. (Da, sunt mai multe probleme de logica in ceea ce rezulta in mintea acestor oameni dar vorbim de gandire magica, logica n-are a face). Daca, pe de alta parte, iti pui probleme de logica - de exemplu, "sunt sceptic vizavi de credinta crestina asa cum e formulata uzual intrucat e imposibil ca Dumnezeu sa fie si bun, si omnipotent, si sa existe diavolul - oricare 2 din 3 e ok, 3 din 3 e imposibil" - probabil vei exercita acelasi discernamant si vizavi de alte teorii magice.Mare atentie la ce am scris mai sus, la prima propozitie de la inceputul acestui punct. Mare atentie la folosirea cuvintelor "probabilitate" si "probabil" in paragraful imediat de mai sus. Nu spun ca oamenii credinciosi sunt prin definitie conspirationisti. Si nici ca ateii sau agnosticii ar fi imuni. Nu toti credinciosii au gandire magica (unii au dezvoltat rationamente logice vizavi de credinta, foarte multi au o credinta strict formala). Nu toti ateii sau agnosticii gandesc logic: )2a. Nu cred ca exista oameni care sa devina din conspirationisti normali. Nu cred ca exista oameni care sa spuna: "Da, credeam in reptilieni si masoni acum cinci ani, dar m-am calmat, am descoperit ca era vorba de fabulatii".2b. De asemenea nu cred ca devii dintr-un om oarecare unul conspirationist. Aveai gandire magica si cand aveai 20 de ani sau 10 sau 40.1a+1b+2a+2b = Inchei cu o ipoteza mai riscanta, cu sanse bunicele de a fi eronata.O sa pornesc ceva mai de departe. Cititi un pic comentariile conspirationistilor. Duduie greselile de gramatica si de ortografie. Punctuatia deseori lipseste sau e aiurea. Uneori si ideile sunt greu de urmarit, oamenii scriu foarte framantat, exprima emotii nu rationamente.Ai zice: "saracie, educatie slaba etc etc etc"Nu", a scris Barbu Mateescu pe pagina sa de Facebook In opinia acestuia vorbim de oameni pe jumatate educati, poate ajunsi intr-o lume moderna dar cu conceptele, sau gandirea magica a lumii arhaice."Oamenii astia au Facebook si au smartphone sau calculator pe care pot sa le deschida si sa le opereze. Au auzit ceva despre un om pe nume Bill Gates. (Nimeni nu intreaba cine e!) Multi opereaza cu concepte complicate, pe sfert sau zecime intelese dar totusi uzitate, lucruri care tin de parapsihologie, macroeconomie, geopolitica. Opereaza cu un orizont vast, cu teme globale, vorbesc despre mecanisme incredibil de sofisticate de manipulare, de coercitie, de control. Le imagineaza.Daca esti - ca sa iau imagini arhetipale - o batranica dintr-un sat bihorean, un tanar rrom dintr-un cartier marginas al municipiului Hunedoara sau un cersetor analfabet din Constanta, nu ai cum sa scrii lucrurile astea pentru ca nu ai pe ce sa le scrii, nu ai termenii de referinta, nu ai interesul sau orizontul sa te gandesti la conspiratii. Nu poti sa emiti ideea ca Merkel stabileste tot ce se intampla pe glob - pentru ca n-ai habar cine e Merkel!In ruralul clasic ai gandirea magica dar nu ai informatia ca lumea este complexa.In urbanul asezat ai informatia ca lumea este complexa dar nu ai gandirea magica.Ipoteza mea - cu riscurile de rigoare - este ca vorbim despre oamenii dintre cele doua lumi. Subiectii unei urbanizari imperfecte. Nu sunt 100% cu mintea nici in secolul 19 dar nici in secolul 21. Sau, mai bine spus, sunt in amandoua. Un pic de scoala formala dar nu indeajuns. Credinta in supranatural dar altoita cu informatii multe despre faptul ca traim intr-o lume globalizata. Si email dar si cruci daca vezi o pisica neagra. Si centrala termica dar si deochi. Si farmece "ca sa nu ma mai insele sotul" dar si cont de Facebook. Si Doamne-Doamne ca in 1828 dar si constientizarea a la 2020 a importantei corporatiilor multinationale (exagerata dar ma rog). Pe scurt, o trecere incompleta la modernitate.Pe linia urbanizarii incomplete intelegi de ce Rusia are conspirationisti (enorm de multi!) dar Austria nu. De ce Africa de Sud si Republica Moldova au probleme cu asta dar Suedia si Estonia deloc. De ce in SUA miscarea QAnon exista in unele state dar nu in altele. De ce in Franta sau UK este prezenta la anumite grupuri sociale dar absenta la altele.Daca ipoteza asta (riscanta) este corecta, imensa majoritate a conspirationistilor de la noi sunt:1) prima generatie din familia lor care s-a mutat la orassau2) prima generatie din familia lor care s-a nascut la oras.In ei se intalnesc lumile. Experienta e dificila si cumplita psihologic. Imagineaza-ti ca, precum intr-o nuvela science-fiction, la fiecare cinci minute pendulezi intre 1858 si 2020, calatorind in timp fara sa controlezi fenomenul. Cel mai bland lucru care se poate spune este ca ai fi stresat. De aici furia sau emotia constanta a conspirationistilor. Si creativitatea sau flexibilitatea lor. Sunt forme de adaptare", a mai scris Mateescu.