Soferul cu BMW care a blocat un Logan in trafic si l-a atacat pe sofer a fost retinut. Prietena lui inca e cautata de politisti VIDEO

"In fapt, in seara de 20.06.2021, Directia Generala de Politiei a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovire sau alte violente, cand in jurul orei 21.00, conform unor imagini, un conducator auto a lovit cu un obiect contondent o alta masina , aflata in trafic, iar persoana care il insotea a lovit, acelasi autoturism cu piciorul.In urma verificarilor efectuate de catre politistii Sectiei 7, a fost identificata persoana vatamata, un barbat de 35 de ani", a anuntat Politia Capitalei.Potrivit politistilor, victima atacului nu a dorit initial sa depuna plangere, dar in ziua urmatoare a mers la Politie si a depus plangere."In urma investigatiilor a fost identificat si depistat barbatul care a exercitat acte de violenta asupra persoanei vatamate, dar si autoturismului acestuia. A fost audiat, fiind dispusa masura retinerii. Se continua verificarile pentru depistarea persoanei care il insotea si care, conform imaginilor, a lovit masina cu piciorul. Cercetarile sunt continuate de Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2", a mai anuntat Politia Capitalei.