Soferi romani implicati in traficul cu migranti din Marea Britanie. Descoperirea facuta de politistii englezi

S-a implicat direct si ministrul britanic de Interne

Mai multe camioane si microbuze inmatriculate in Romania si cativa soferi romani ar fi implicati intr-o vasta retea ce vizeaza introducerea a sute sau chiar mii de migranti ilegali in Marea Britanie, de-a lungul timpului. Autoritatile de la Londra au reusit sa dea o lovitura unei astfel de organizatii. Doi soferi suspecti in acest caz au fost deja arestati in cadrul opratiunii Simbolry, care a fost initiata de Agentia Nationala pentru Criminalitate.Totodata, presa britanica informeaza ca cinci soferi de taxi , a caror nationalitate nu a fost specificata, au fost retinuti de Politie si vor fi prezentati judecatorului cu propunerea de arestare dupa ce au transportant imigranti.Miercuri, 19 mai, in estul capitalei Regatului, la Mile End, autoritatile au gasit o casa cu paturi supraetajate in care erau inghesuiti migrantii care tocmai intrasera ilegal in tara. Oamenii au ajuns in custodia autoritatilor britanice, care incearca acum sa afle unde duc ramificatiile organizatiei care se ocupa de transportul ilegal al migrantilor.Managerul operatiunilor Agentiei Nationale pentru Criminalitate, Chris Hill, sustine ca este vorba despre o organizatie criminala, care aduce in Insula migranti ilegali, noteaza Evening Standard. "Operatiunea Symbolry este o investigatie semnificativa asupra unei retele criminale extinse implicate in contrabanda de persoane, care muta migrantii ilegal in ambele directii, peste granita dintre Marea Britanie si Franta", a spus el."Credem ca arestarile de astazi, impreuna cu actiunile pe care le-am intreprins deja, vor pune capat activitatilor acelei retele. Grupurile de criminalitate organizata se bazeaza adesea pe soferii de camioane complici si soferii de microbuz, pentru a-si desfasura activitatea, oferindu-le bani pentru a ii ajuta.Ce le-as spune acestor soferi este ca, daca sunt abordati, ar trebui sa ne spuna, fie apeland politia la 101, fie contactand anonim organizatia caritabila Crimestoppers. Sanctiunile pentru soferii prinsi in contrabanda cu migranti sunt severe si i-as ruga pe cei tentati de idee sa ia in considerare impactul potential asupra vietii si mijloacelor lor de trai", a adaugat Hill."Contrabandistii sunt nemilosi, tratand migrantii ca pe o marfa si nu le pasa de siguranta celor pe care ii transporta. Am vazut acest lucru, in mod tragic, in decese recente si istorice in masa", a subliniat Chris Farrimond, directorul adjunct de investigatii al Agentiei Nationale pentru Criminalitate.Ministrul de Interne britanic, Priti Patel, s-a implicat personal si a coordonat operatiunea din estul Londrei care a dus la arestarea celor doi suspecti si la descoperirea a peste 100 de migranti ilegali.Patel a anuntat ca autoritatile britanice vor da dovada de toleranta zero si ca toti cei care fac parte din organizatii clandestine care transporta migranti ilegali sau colaboreaza cu acestea vor fi pedepsiti exemplar, iar legea ar putea fi chiar modificata si inasprita, tocmai pentru a-i descuraja pe acestia.