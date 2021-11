Șoferii români de camioane din Austria, chemați înapoi după ce au fost concediați. „Lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte, avem nevoie de șoferi”

Criza lanțurilor de aprovizionare lovește din nou în Europa. După ce imaginile din Marea Britanie cu rafturile magazinelor goale au făcut înconjurul lumii, iar englezii au apelat pentru aprovizionare chiar la șoferii români și polonezi pe care îi alungaseră după Brexit, problema se repetă și în Austria. Și e aproape trasă la indigo.

Austria a fost una dintre țările care au adoptat restricții dure în primăvara acestui an, pe fondul numărului ridicat de infectări cu SARS CoV-2. Măsurile par să fi avut un efect distrugător asupra unor ramuri importante ale economiei, iar printre cele mai afectate au fost transporturile, comerțul și turismul.

Pe fondul restricțiilor dure, mai multe companii au dat faliment, iar lanțurile de aprovizionare au fost slăbite sau chiar sunt întrerupte. Așa au apărut în Austria imaginile unor supermarketuri cu rafturile goale, amintind de situația din timpul verii din Marea Britanie. „Lanțurile de aprovizionare sunt întrerupte, avem nevoie de șoferi”, a fost concluzia în ambele țări.

Lanțurile de aprovizionare, întrerupte și în Austria

Cauzele diferă în parte, pentru că dacă Marea Britanie a trecut prin Brexit și le-a pus în vedere unor categorii de angajați din rândul emigranților să părăsească țara, în Austria aceste probleme sunt puse exclusiv pe seama afectării unor ramuri economice. Iar acest lucru a dus inclusiv la scumpirea unor produse și a indus temerea că de Crăciun rafturile vor fi goale.

Totuși, marile lanțuri de retail dau asigurări că situația este sub control și susțin că au stocuri de marfă.

„Aprovizionarea cu alimente este asigurată, susțin marile lanțuri. Ei se bazează din ce în ce mai mult pe produse locale bune. Totuși, pandemia a cauzat câte blocaje.

Alte industrii sunt afectate mai grav de blocajele globale și lipsa de materii prime. Declanșator: perioade de nefuncționare a producției legate de pandemie și mai puțin trafic de containere din China”, notează Krone.

Potrivit sursei citate, expertul în retail Helmut Naumann, șeful Politicii Economice la Camera de Comerț din Viena îi sfătuiește pe austrieci să se grăbească și să-și facă de pe acum cumpărăturile de Crăciun. „Începeți din timp cumpărăturile de Crăciun”, e mesajul său fără echivoc.

Potrivit Camerei de Comerț din Viena, lipsa de cipuri afectează industria electronică. De la laptopuri la mașini de spălat vase, frigidere și console de jocuri, toate au devenit mai scumpe, iar prețurile par să crească în continuare. Și tot aici pot fi adăugate jucăriile sofisticate cu piese electronice, sau aparatele de aer condiționat sau pentru cei tentați să-și cumpere automobile.

De altfel, prețurile au crescut până și la covorașele de mașină. Ceva mai bine stau lucrurile în privința articolelor sportive, dar și aici nu este exclus să apară pe parcurs probleme. Pantofii, ceasurile și bijuteriile nu vor lipsi, anunță oficialii vienezi.

Există însă temerea că și aprovizionarea cu alimente va avea de suferit, iar fotografiile făcute în piețele de en gros de lângă Viena arată probleme de aprovizionare. „De la carne la alimente congelate până la paste există probleme”, a explicat Dietmar Schwingenschrot, purtător de cuvânt gastro pentru Freedom Economy.

Revenirea economică și cererea ridicată i-a surprins pe austrieci

Cum sectorul transporturilor a fost afectat în perioada în care mobilitatea a fost scăzută, au suferit mult și companiile care se ocupă de transportul mărfii. Din cauza problemelor financiare și a blocajelor, acestea au disponibilizat o parte din angajați. Acum, când pandemia a dat înapoi în Austria consumul a explodat din nou, însă firmele care au renunțat la o parte a personalului sunt puse în fața unei noi provocări, așa că au trecut de urgență la angajări.

Mihai Grecu e unul dintre șoferi români de TIR care lucrau anterior în Austria, dar au fost disponibilizați. S-a mutat în Franța, unde și-a găsit un job și mai bine plătit, dar spune că între timp a primit nenumărate oferte din Austria să se întoarcă.

„Am fost concediat în martie, patronii au spus că nu mai sunt suficiente comenzi și că din cauza asta nu au bani să ne plătească. A fost o lovitură pentru mine, nu mă așteptam să rămân șomer și nu aveam o variantă de rezervă. Din fericire mi-am găsit repede un loc de muncă în Franța, tot ca șofer, și sunt mai bine plătit decât eram în Austria.

A trebuit să o iau de la capăt, să mă reacomodez, germana o învățasem, acum trebuie să învăț franceza, dar asta este. Culmea e că de circa o lună și jumătate – două am tot primit oferte din Austria, inclusiv de la firma care m-a concediat. Evident că nu mă mai întorc la ei, chiar dacă s-au rugat de mine. Când am avut nevoie eu de ei, m-au dat afară. Acum nu mai are cine să transporte marfa și am devenit iarăși bun, ba chiar se roagă de mine”, a spus Grecu.

Însă el nu este singurul român în această situație. Și alți colegi de-ai săi, români, polonezi, maghiari, bulgari sau ucraineni au avut aceeași problemă, iar mulți dintre ei au plecat definitiv din Austria și spun că nu s-ar mai întoarce.

