Soferul autoturismului implicat in accidentul din judetul Arad, in urma caruia a decedat, nu a adaptat viteza la conditiile de drum

Foto: specialarad.ro

Potrivit IPJ, duminica, in jurul orei 16,05, un barbat de 69 de ani, din judetul Hunedoara, a condus un autoturism pe DN 7, dinspre Lipova inspre Deva. Ajungand la kilometrul 466 + 625 metri, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr-o curba periculoasa la stanga a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune laterala cu un ansamblu format din autotractor in cuplu cu semiremorca, condus regulamentar din sens opus de un cetatean turc de 48 de ani."In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto si al unui barbat de 59 de ani, precum si ranirea a doua minore, de 10 si 12 ani, toti din judetul Hunedoara, pasageri in autoturism. Cetateanul turc a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In cauza se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa", au transmis reprezentantii IPJ Arad.