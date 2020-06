Soferul care a dat jos din microbuz o fata de etnie roma, amendat de CNCD. Amenda de 3.000 de lei si pentru primarul comunei

Ziare.

Potrivit CNCD, soferul a fost amendat cu 1.000 de lei, iar primarul - cu 3.000 de lei. Deciziile celor doi "reprezinta fapte de discriminare si incalca dreptul la demnitate", arata Consiliul.Decizia a fost luata in Colegiul Director, miercuri, cand au mai fost amendate inca doua cazuri de discriminare a romilor.CNCD a apreciat ca "segregarea elevilor de etnie roma la nivelul claselor a V-a in scoala din Dagata, judetul Iasi, reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate" si in acest sens a amendat directorul institutiei de invatamant cu 2.000 de lei si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu 4.000 de lei.In acest caz, Colegiul Director recomanda elaborarea unui plan de desegregare scolara in judetul Iasi.Tot miercuri, CNCD a apreciat ca "afirmatiile privind caracteristicile etniei rome facute in mod repetat de un consilier local din municipiul Calarasi reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la demnitate". In acest sens, a fost aplicata amenda contraventionala de 2.000 de lei.