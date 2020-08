Soferul unui BMW a intrat intr-o ambulanta care transporta un tanar suspect de COVID-19. Masina de salvarea avea semnalele vizuale si acustice pornite

Incidentul a avut loc in dreptul benzinariei Petrom din cartierul Nufarul din Oradea. Se pare ca soferul autoturismului ar fi iesit fara sa se asigure din benzinarie si a intrat in coliziune cu ambulanta, potrivit bihon.ro Ambulanta transporta o persoana in varsta de 35 de ani, suspecta de coronavirus, din localitatea Beius. Ambulanta circula regulamentar cu semnalele vizuale si acustice pornite.In urma incidentului, un alt echipaj medical a venit sa preia suspectul de coronavirus, care a fost transportat in siguranta la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu.Nimeni nu a fost ranit in urma accidentului.Politistii rutieri au confirmat incidentul drept tamponare.