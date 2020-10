Solutia inedita gasita de preotii Catedralei Mitropolitane din Iasi pentru a respecta distantarea la slujbe

Doxologia anunta programul si locatia slujbelor care vor fi oficiate duminica, 01 noiembrie 2020:de la ora 6.30: Catedrala Mitropolitanade la ora 8.00: Catedrala Veche - "Sfantul Gheorghe"de la ora 9.30: Paraclisul "Ecclesia" din cadrul Muzeului Mitropolitande la ora 9.30: Sala "Sinaxar" din cadrul Muzeului Mitropolitande la ora 9.30: Sala "Baptisteriu" din cadrul Muzeului MitropolitanProgramul se va mentine pana de Pasti."Avand in vedere ca se apropie anotimpul rece, este dificil sa savarsim Sfanta Liturghie in continuare, pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. De aceea, pentru a putea respecta toate normele de distantare care se impun, slujbele vor fi savarsite in cinci locuri distincte, pentru ca toti credinciosii sa poata participa si sa se impartaseasca", a subliniat Arhim. Dosoftei Scheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi."Pana la Marele Praznic al Invierii Domnului din anul 2021, daca vom ajunge sanatosi, vom incerca sa respectam acest nou program. Asadar, sa incercam sa ne obisnuim cu unul dintre aceste locuri si sa participam acolo la sfintele slujbe", indeamna eclesiarhul.