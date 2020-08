Solutia unui medic de la "Matei "Bals" pentru scaderea numarului cazurilor de COVID-19: "Nu de pe o zi pe alta, dar in doua saptamani am putea clar sa vedem o imbunatatire"

Doctorul Marinescu a subliniat in interventia televizata importanta purtarii mastii de protectie. "Daca ne gandim la celelalte masuri, poate ca distantarea nu depinde doar de mine.Daca sunt oameni multi in jurul meu poate ca la un moment dat, chiar daca imi doresc, nu voi avea aceasta distantare", a declarat, printre altele, medicul infectionist, citat de Observatornews.ro Medicul de la "Matei Bals" intareste recomandarile facute de toti doctorii specialisti care au vorbit pe acest subiect in ultimele luni."Peste tot in lume s-a ajuns la concluzia ca reducerea ratei de infectare este foarte mare atunci cand se poarta masca de protectie. Ce trebuie sa intelegem noi in Europa este ca, intr-adevar, masca este cea care poate sa faca foarte clar diferenta. Si poate sa o faca repede. Nu de pe o zi pe alta, dar cu siguranta daca respectam astazi - purtam corect masca si sigur si celelalte masuri -, in doua saptamani am putea clar sa vedem o imbunatatire. Nu o sa fie dintr-odata dar o sa vedem niste cifre care o sa arate mult mai bine", a completat medicul Marinescu.