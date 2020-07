Solutie pentru elevii nerepartizati la admitere: clase de profesionala pot fi transformate in clase de liceu, la cererea inspectoratelor

Luminita Barcari, secretarul de stat pentru invatamatul preuniversitar, a declarat luni, 13 iulie, pentru StiriEdu.ro ca inpectoratele scolare pot propune transformarea claselor de invatamant profesional, in contextul in care multe locuri la acest tip de invatamant au ramas neocupate, iar peste 8.700 de elevi au ramas nerepartizati in prima etapa a admiterii in invatamantul liceal de stat."Daca in cadrul inspectoratului scolar se va face o analiza si vor considera transformarea claselor neocupate din invatamantul profesional in clase de invatamant tehnic si ne vor propune modificarea planului de scolarizare prin trecerea unei clase de la profesional la teorectic noi aprobam", a spus Luminita Barcari.La invatamantul liceal de stat mai sunt libere numai 3.400 de locuri pentru 8.750 de elevi ramasi nerepartizati. Circa 400 dintre elevii ramasi pe dinafara la prima repartizare au medii peste 8.00. Situatia se datoreaza, in principal, faptului ca au fost trecute prea putine obtiuni pe fisele de repartizare la liceu.