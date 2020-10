Guvernul va plati somajul tehnic pentru angajatii HoReCa in perioada suspendarii activitatii. Decizia anuntata dupa intalnirea de la Palatul Victoria

El a asigurat ca Guvernul va continua sa plateasca somajul tehnic pentru angajati din domeniu, in perioada in care activitatea este suspendata si ca vor fi analizate masuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din sectorul HoReCa, astfel incat sa fie diminuat impactul efectelor crizei sanitare.Consultarile premierului cu reprezentantii industriei HoReCa au avut loc in contextul impactului deciziilor luate de autoritati pentru combaterea raspandirii noului coronavirus , precum si al masurilor de sprijinire a acestui sector, avand in vedere criza sanitara."O modalitate de sustinere a sectorului HORECA stabilita de Guvern consta in continuarea platii somajului tehnic pentru angajati pe perioada in care activitatea este suspendata, aplicarea programului de lucru flexibil si a platii unui procent reprezentand 41,5% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat pentru fiecare loc de munca mentinut la reluarea activitatii", transmit reprezentantii Executivului, intr-un comunicat de presa.Guvernul va analiza masuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din sectorul HoReCa, astfel incat sa fie diminuat impactul efectelor crizei sanitare. Consultarile vor continua in perioada urmatoare.La intalnirea de vineri au mai participat seful Cancelariei prim-ministrului Ionel Danca si reprezentanti ai ministerelor Sanatatii si Finantelor.