Sondaj: 64% dintre romani considera ca UE ar trebui sa dispuna de mai multe fonduri pentru a depasi consecintele pandemiei

Potrivit aceluiasi sondaj, realizat pe un esantion de 1050 de respondenti in Romania si 24.798 in UE, 29% dintre romani sunt total de acord ca UE ar trebuie sa aiba mai multe competente pentru a depasi crize precum pandemia de coronavirus, iar 48% tind sa fie de acord. Cu un procent de 77 de raspunsuri afirmative, Romania se afla pe locul al noualea in UE din acest punct de vedere, dupa Portugalia si Luxemburg (87% in ambele), Cipru (85%), Malta (84%), Estonia (81%), Irlanda (79%), Italia si Grecia (78% in ambele).De asemenea, indica eurobarometrul, 64% dintre romani cred ca UE ar trebui sa dispuna de mai multe mijloace financiare pentru a depasi consecintele pandemiei, fata de 56% media UE. La acest capitol pe primele locuri se afla Grecia (79%), Cipru (74%), Spania si Portugalia (ambele cu 71%).