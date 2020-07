SONDAJ: 85% dintre romani considera ca in contextul actual ar trebui cumparate in primul rand produse romanesti

"Astfel, aproape 85% sunt de parere ca in contextul actual ar trebui cumparate in primul rand produse romanesti, in sprijinul business-urile locale. Tocmai din acest motiv, mai mult de jumatate dintre respondentii la sondajul BestJobs spun ca, de la izbucnirea pandemiei, prefera sa cumpere mai mult produse romanesti. 20% dintre respondenti afirma, insa, ca nu si-au propus sa aleaga cu precadere produse romanesti de la raft, iar tot atatia spun ca nu acorda atentie provenientei produselor pe care le cumpara, optand in continuare pentru aceleasi branduri pe care le puneau in cos si inainte de pandemie.Schimbarea de comportament in randul romanilor care aleg produse romanesti pentru a sprijini business-urile locale vine in contextul in care aproape 54% considera ca firmele cu capital romanesc au fost mai afectate de efectele pandemiei decat firmele straine. Doar putin peste un sfert dintre respondenti considera, in acest context, ca o companie romaneasca ar reprezenta un loc de munca mai sigur decat o companie straina in aceasta perioada, in timp ce 38% afirma ca nu stiu unde ar mai putea gasi un loc de munca pe care sa-l considere sigur in contextul actual.Chiar si asa, 30% dintre respondentii la sondajul BestJobs spun ca prefera sa lucreze intr-o companie cu capital romanesc in aceasta perioada in locul unei companii straine, iar un sfert afirma ca sunt mai linistiti daca angajatorul ar fi o companie de stat. Peste 46% dintre respondenti sunt deja angajati in companii romanesti, iar 35% lucreaza in companii straine, in timp ce doar 5% sunt angajati la stat.In ceea ce priveste evolutia din perioada urmatoare a companiei pentru care lucreaza, 40% se asteapta la o revenire dupa perioada mai dificila din primul semestru. In schimb, 12% se tem ca situatia companiei va continua sa se deterioreze, iar 10% mizeaza pe stagnare. Perspectivele sunt incerte pentru mai mult de 20% dintre angajatii care au raspuns sondajului BestJobs, fiindu-le foarte greu sa aprecieze ce se va intampla cu angajatorul si care va fi situatia lor profesionala pana la finalul anului.Semnalele la nivelul angajatilor sunt totusi pozitive. O treime considera ca sunt sanse ca angajatorul pentru care lucreaza sa faca recrutari anul acesta, iar aproape 23% mizeaza cel putin pe stagnarea numarului de angajati din companie.Sondajul a fost realizat in perioada 5 - 20 iulie, pe un esantion de 1.024 de utilizatori de internet.Bestjobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.