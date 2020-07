Sondaj IRES: 7 din 10 romani nu au incredere in persoanele de etnie roma

Sondajul IRES pentru CNCD, realizat in urma cu doi ani, indica o neincredere de 72% fata de romi, ceea ce sugereaza o constanta a acestui indicator pe durata pandemiei, scrie Europalibera.org. Romii se situeaza intr-o zona de toleranta sociala proximala (rude, prieten) similara cu maghiarii si evreii (30%), dar sub germani (43%, mai arata sursa citata.Desi neincrederea in romi este peste 70%, numai 40% dintre romani isi asuma explicit o perceptie negativa asupra romilor. Diferenta de 30 de procente este explicata prin caracterul general al intrebarii si efectul de dezirabilitate sociala/corectitudine politica. Cert e ca o perceptie negativa este asociata cu un nivel ridicat de neincredere.Pe de alta parte, conform sondajului realizat luna trecuta, imaginea romilor este in general negativa, din primele 10 trasaturi, 7 fiind negative, 1 neutra si 2 pozitive. europa Libera mai precizeaza ca nucleul perceptiei este definit de o trasatura neutra-similaritatea si una negativa - hotia.Aceeasi sursa mai arata ca persoanele care au interactionat cu romii au o incredere de 3 ori mai mare (32%) decat cei care nu au interactionat cu aceste persoane (10%).Datele mai arata ca romii vor sa se autodefineasca ca romi, cu exceptia unuia din 4 care prefera utilizare termenului "tigan".Cei cu studii superioare prefera utilizarea termenului "tigan", in comparatie cu cei cu studii elementare, ceea ce sugereaza ca nevoia de diferentiere prin etichetare poate fi mai mare in randul celor cu studii superioare, spune studiul IRES.