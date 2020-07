Sondaj: Recrutarea noilor angajati se muta tot mai mult in mediul virtual

, arata datele unui sondaj al platformei de recrutare BestJobs.Doi din trei angajati vor sa pastreze acest obicei capatat in perioada starii de urgenta si dupa pandemie.Printre obiceiurile dobandite in ultima perioada pe care angajatii au in plan sa le pastreze se numara si grija mai mare pentru sanatate si timpul petrecut in natura, alaturi de cei apropiati (60%). Alti 48% s-au obisnuit, totodata, sa evite zonele aglomerate si sa faca mai mult sport (39%), sa gateasca mai des acasa (35%), dar si sa continue sa lucreze remote cat mai mult posibil (32%) si sa cumpere preponderent online (25%).De altfel, 65,5% dintre cei chestionati afirma ca vor sa mentina un echilibru mai bun intre viata personala si cea profesionala, motiv pentru care intentioneaza sa puna mai putina presiune pe ei (32%) si sa prioritizeze viata personala in locul carierei (27%).La capitolul achizitii pe care le-au amanat sau redus in pandemie si vor continua sa le limiteze si in perioada urmatoare, 48% dintre respondentii la sondajul BestJobs mentioneaza hainele, 45% au renuntat la calatorii si vacante, alti 44% s-au abtinut sa cumpere electronice si electrocasnice, iar 33% spun ca au limitat achizitiile pentru hobby-uri. Totusi, in perioada urmatoare, 33% dintre angajatii romanii au in plan sa creasca cheltuielile pentru concedii si 28% pentru serviciile de ingrijire personala., releva sondajul.Recrutarea noilor angajati se muta tot mai mult online, mai arata acesta., spun autorii sondajului.De altfel, mai mult de jumatate dintre angajatorii romani (55%) se pregatesc sa reziste intr-un mediu de afaceri post-Covid 19 mai ostil, dar afirma ca vor mentine un mix intre promovari interne in pozitii de management si recrutare de candidati din extern (50%). Totodata, cei mai multi (35%) spun ca vor pastra in mare parte stilul de munca remote din ultimele luni si vor continua sa dezvolte componenta online a businessului (34%).Cand vine vorba de impactul pandemiei asupra pietei muncii din Romania, si angajatii (82%) si angajatorii (70%) pun pe primul loc cresterea numarului somerilor, urmata de scaderea salariilor si reducerea beneficiilor extrasalariale. Daca angajatorii au observat ca a crescut numarul celor care vor sa-si schimbe jobul (25%) si candidatii sunt mai usor de gasit (30%), 65% dintre angajatii care au raspuns sondajului Bestjobs au constatat ca joburile sunt mai greu de gasit.Sondajul a fost efectuat in perioada 26 iunie - 2 iulie 2020, pe un esantion de 969 de utilizatori de internet si 142 de companii mici si medii din Romania.BestJobs este una dintre cele mai mari platforme de recrutare online din Romania, cu un numar de peste 2,5 milioane de profesionisti conectati la piata muncii si peste 25.000 de joburi active in orice moment, atat in tara, cat si in strainatate.